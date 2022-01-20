عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الطقس السيئ.. تحرك عاجل من أمير تبوك

السعودية
السعودية

 وجه  الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، طلبا عاجلا  لمحافظي المنطقة ورؤساء المراكز، بضرورة تفقد أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم، والرفع بأي طارئ يمس المواطنين.

كما حثهم أيضا علي ضرورة تقديم المساعدة اللازمة والفورية لمن يحتاجها منهم، نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة خلال هذه الأيام.

وشدد على اللجان القائمة بتوزيع مؤونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات التابعة للمنطقة التي وجه بها  في وقت سابق على نفقته الخاصة بمواصلة أعمالها والتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين.

 

طقس السعودية اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وتساقط للثلوج

سقوط الثلوج على 3 مناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

السعودية طقس السعودية طقس السعودية اليوم درجات الحرارة تبوك سقوط الثلوج

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية|عدد أجهزة نقاط البيع يتخطى حاجز المليون في المملكة

استعدوا يا أهالي الرياض "- 3".. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

ترشيحاتنا

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

أخبار السيارات|هينيسي تحول فورد رابتور إلى ديناصور "فيلوسيرابتور".. جيب توسع محفظة طرازاتها بتقديم نسخ هايبرد من "كومباس" و"رينيجيد" 

نوستالجيا/ زى النهاردة.. منتخب مصر يخسر أمام السنغال بعد ترحيل إبراهيم سعيد

نقاد رياضيون عن أداء منتخب مصر: أقل من المتوسط..واللاعبون ليسوا كجيل حسن شحاتة..فيديو

منتخب مصر .. حلمي مشهور رئيسا لبعثة الفراعنة في الكاميرون

لا خسارة فيها.. تعرف على أعظم تجارة مكاسبها مغفرة الذنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية في الجيزة

الحرارة تصل للصفر.. "الأرصاد": الطقس غدا شديد البرودة

عقوبات جديدة .. قرارات عاجلة من رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والإسماعيلي

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

بسبب بدر بانون.. شوبير يكشف كواليس محادثات الأهلي مع بايرن ميونخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

"صندوق الدنيا".. تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمها غدا

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

فيديو

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

موقف مضحك.. يحيى الفخراني يتصدر التريند بسبب "فأر" !

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ