بسبب الطقس السيئ.. تحرك عاجل من أمير تبوك

وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، طلبا عاجلا لمحافظي المنطقة ورؤساء المراكز، بضرورة تفقد أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم، والرفع بأي طارئ يمس المواطنين.

كما حثهم أيضا علي ضرورة تقديم المساعدة اللازمة والفورية لمن يحتاجها منهم، نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة خلال هذه الأيام.

وشدد على اللجان القائمة بتوزيع مؤونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات التابعة للمنطقة التي وجه بها في وقت سابق على نفقته الخاصة بمواصلة أعمالها والتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين.