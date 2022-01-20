خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

قال المهندس محمد حافظ، خبير المشروعات والتنمية العقارية، إن القطاع الخاص هو الذي ، يتولى تنفيذ المشروعات التنموية في الدولة بالتعاون مع القيادة السياسية



وأضاف محمد حافظ، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن دور القوات المسلحة دور إشرافي على المشروعات القومية .

وتابع محمد حافظ، أنه قريبا سيرتفع دخل المواطن المصري إلى 20 ألف جنيه شهريا، مؤكدا أن الموظفين في القطاع الخاص بتاخد مرتبات مكانش بيحلم بيها قبل 2015 ومكانتش موجودة قبل كده.

متعملتش من 150 سنة

وأشار خبير المشروعات والتنمية العقارية إلى أنه منذ 2016 حتى هذا العام، البنية التحتية اللي اتعملت في مصر متعملتش من 150 سنة.

