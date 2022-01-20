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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريبا.. محمد حماقي يشوق المتابعين لـ "ديو" مع توما

محمد حماقي وتوما
محمد حماقي وتوما

شوق الفنان محمد حماقي متابعيه لأحدث أعماله، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر محمد حماقي صورة له بصحبه الموزع الموسيقي “توما”، وعلق علي الصورة كاتبًا: “حماقي وتوما”.

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كان النجم محمد حماقي اختتم عام 2021 بحفلات رأس السنة بمصر على شاطئ جبال الجلالة بالعين السخنة داخل ساحة فندق توليب.

صعد حماقي على خشبة المسرح في كامل أناقته مرددا لأغنية  "نفسي أبقى جنبه" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب آلاف المعجبين من مختلف الجنسيات المصرية والعربية.

وشكر حماقي الجمهور لحفاوة الإستقبال و حرص على تهنئتهم بالعام الجديد 2022 وتمنى للجميع السعادة وتحقيق كل أمانيهم.

وأشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني  والتي  يتردد صداها  بين جبال الجلالة  كزلزال مركزه العين السخنة منها "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي" ، "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ، " ليه بيلموني " ،"يا ستار".

كما قدم عدد كبير من أغاني ألبوم  "يا فاتني"  منها " لا ملامة" ، "لو هتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" ، "عرض مستمر" ، "ظلموني" ، " مش قادر أنسى" و"قالوا عنك"  .. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور بوصلات من الرقص إمتدادت لأكثر من ساعتين متتاليتين.

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