وزير المالية: الدولة تقترض من أجل تنمية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر يولد بها 2 مليون طفل سنويًا، يحتاجون إلى تعليم جيد وفرص عمل، ومشروعات جديدة تستدعي زيادة التمويل.

وأضاف محمد معيط خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تقترض من أجل تنمية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم، وتعمل بالتوازي ما بين تلبية مطالب المواطنين، وزيادة نسبة بسيطة على الضرائب لتمويل المشروعات التنموية.

وتابع وزير المالية، أن الذين يتساءلون عن إقرار الضرائب الجديدة، قد لا يعلمون أن تلك الضرائب تذهب مرة أخرى إلى المواطنين في صورة خدمات لا بد من توفيرها، لافتًا إلى أن الدولة مسئولة عن المرتبات وتوفير الدعم، وإنشاء استثمارات.

وأردف محمد معيط، أن المالية تتعامل مع أخطار كبرى فيما يخص دعم السلع الأساسية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمي، لكنها تتعامل معها بحكمة، مشيرًا إلى أن فرق أسعار القمح وصل إلى 12 مليار جنيه زيادة عن المقدر.

واستطرد وزير المالية أن تكلفة النقل البحري أصبحت أضعاف ما كانت عليه في السابق، مضيفًا أن الدولة تحاول امتصاص تداعيات الاقتصاد العالمي مثلما فعلت في جائحة كورونا دون أن يشعر المواطن بالأزمة وتوفير السلع دلالة على قوة النمو الاقتصادي مضيفا أن التضخم في أمريكا وصل إلى %6.8 وهذا رقم لم يحدث منذ 40 سنة.

وأضاف محمد معيط، أن مصر لا تستورد الغاز بل تصدر منه، وتسعى إلى رفع معدل النمو، لأن العالم ينظر إلى ما يجري في مصر بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم في مصر تحت السيطرة، وهناك فائض أولي (إيرادات تغطي احتياجات الدولة) ينعكس على حياة المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة.

وعن أزمة أجور العاملين في ماسبيرو قال وزير المالية إن الوزارة تحوّل 220 مليون جنيه شهريًا، لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وهناك 60 مليونًا تم تحويلهم خلال الأسبوع .