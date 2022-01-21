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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال يوم واحد .. ضبط ١٣٤٥ قضية تموينية بالمحافظات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1345) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة جاء أبرزها ضبط (287 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (42,350طن) وضبط (52 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (73,544 طن – 91208 عبوة – 5011 قطعة – 2000 لتر).

كما تم ضبط (39 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (18,798 طن – 170عبوة) و ضبط (24 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (97,921 طن – 221970 عبوة – 1067796 قطعة – 7320 لتر) و ضبط (16 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (143938 لتر – 255 إسطوانة).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

الغش التجاري الامن العام شرطة التموين صحة المواطنين قضية تموينية

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