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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قرار تعيين 30 ألف معلم

وزير المالية: تعيين 30 ألف معلم على راتب 4 آلاف جنيه.. فيديو

الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار تعيين 30 ألف معلم، سيكون وفقا للحد الأدنى للدرجة الثالثة التخصصية، ستصل مرتباتهم ما بين 3800 جنيه إلى 4000 جنيه. 

 

وأضاف معيط، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية" صدى البلد"، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن أقل موظف سيزيد راتبه أكثر من 500جنيه بداية من يوليو القادم ، مشيرا إلى أن تكلفة زيادة المرتبات ستصل إلى نحو 45 مليار جنيه وتشمل الأجور والعلاوات الجديدة.

 

وأوضح وزير المالية، أن هناك من 28 إلى 30 ألف تكليفات أطباء الأسنان، إضافة إلى أنه سيكون هناك زيادة بحافز الجودة، متابعا :"حافز الجودة الجديد للمعيد سيكون 500 جنيه" .

 

وأشار "معيط" إلى أن الحكومة تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن، والدولة ستزيد من المرتبات والعلاوات قدر الإمكان ، مضيفا : "سنعرض الموازنة النهائية على رئيس الجمهورية في شهر مارس، ونحاول قدر الإمكان دعم الطبقة المتوسطة".

 

قرارات مبشرة لأصحاب المعاشات

 

ونوه وزير المالية، إلى أنه سيكون هناك قرارات مبشرة لأصحاب المعاشات، لافتا إلى أن الهيئة القومة للتأمين والمعاشات تعمل على ذلك وستعرض الأمر على الرئيس السيسي. 

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