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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن| انقطاع الإنترنت في عموم البلاد.. ما السبب

صدى البلد

أفادت منظمة عالمية بانقطاع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن بوقت مبكر من صباح الجمعة، بعد أن استهدفت غارات جوية لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة المتنازع عليها، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.

وقالت منظمة "نت بلوكس" المهتمة بأمن شبكات الإنترنت في العالم، إن الاضطراب في خدمة الإنترنت في اليمن بدأ حوالي الساعة 1 صباحًا وتضرر منه شركة "تيليمن"، المملوكة للدولة والتي يديرها الآن الحوثيون، وتتحكم في الوصول إلى الإنترنت في البلاد.

كما أكد مركز التحليل التطبيقي لبيانات الإنترنت ومقره سان دييغو، وشركة الإنترنت "CloudFlare" ومقرها سان فرانسيسكو على حدوث انقطاع في الإنترنت على مستوى اليمن.

وذكرت منظمة "نت بلوكس" أن اليمن كان في حالة انقطاع عن الإنترنت على مستوى الدولة في أعقاب الغارة الجوية على مبنى الاتصالات في الحديدة.

وأقر التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة المتمردين الحوثيين بشن "ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيات" حول ميناء الحديدة. 

تصاعدت الهجمات المتبادلة من قبل الأطراف المتحاربة في اليمن هذا الشهر. وتكثفت هذه الهجمات منذ أن شن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجمات صاروخية وطائرات مسيرة مفخخة على الإمارات الاثنين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

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