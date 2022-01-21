أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، موعد نزول معاشات الضمان الإجتماعي المطور في السعودية ، حيث بدأت الوزراة السعودية في إيداع معاشات الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين الجدد.

موعد نزول معاشات الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

وقالت الوزراة السعودية إنها وضعت معاشات الضمان الإجتماعي المطور في حسابات الدفعة الأولى من المستفيدين، وجارٍ العمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي لبقية المستفيدين، وسيتم إرسال رسالة نصية لهم بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة، ليتم إيداع المعاشات في حساباتهم تباعًا.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، في وقت سابق أن معاش الضمان الاجتماعي يُصرف في الشهر التالي من صدور قرار الطلب؛ مشيرة إلى أنها تعمل على توحيد تاريخ صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد والمستفيدين السابقين بالتدريج.

يُذكر أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية بدأت في تاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 استقبال طلبات مستحقي الضمان الاجتماعي المطور.

ومعاش الضمان الاجتماعي المطور هو أحد أشكال الدعم المالي الذي تقدمه الموارد البشرية في السعودية للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي المطور المحددة من قبل، وذلك بهدف مساعدة الأسر على توفير الاحتياجات الأساسية وخاصة في حالة الأزمات والكوارث، وعادة ما تكون مصادر معاش الضمان الاجتماعي المطور الزكاة والإعانات والهبات والتبرعات، ويكون الحد الأدنى المحتسب لرب الأسرة 1100 ريال سعودي، و550 ريال للفرد الواحد داخل الأسرة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

- سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).

-لا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

-استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

-لا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.

-لا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.

- لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.