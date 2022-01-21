الصيدلي الساحر.. "محمد جادو" شاب ماهر في فن الخداع البصري

بدأت رحلته فى عام 2013 حيث تعلق بالألعاب السحرية وظهرت بعض فيديوهاته على موقع يوتيوب منذ عدة سنوات، كما قام بعرض خاص فى مدرسته الثانوية ليعود الشاب محمد جادو مؤخرا، بداية من عام 2019 حتى اليوم بفيديوهات على موقع انستجرام لبعض ألعابه الذى يُظهر فيها موهبته بطريقته الخاصة.



وفي عام 2019، بدأ جادو بتأليف بعض ألعابه السحرية الخاصة المسجلة بإسمه والموجودة فى أكبر المؤسسات العالمية للخداع البصرى التى تتضمن أكبر الفنانين فى هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، يدرس محمد بكلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية فى مدينة بدر بمحافظة القاهرة وهو الآن لا يتجاوز الـ 21 من عمره، ومع ذلك فهو متعلق بمجال الخداع البصرى ومستمر فى سعيه ليحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال بجانب دراسته الجامعية.

كما يرى الشاب محمد جادو، أن الطريق الصحيح للنجاح في أي مجال هو التعمق والدراسة الصحيحة والابتعاد عن التقليد والإبتكار دائما، مؤكدا أنه شاهد كبار الفنانين فى التلفزيون وقرر أن تصبح شخصيته ممزوجة بالخدع البصرية التى تجبره على التفكير كثيرا لإبهار المشاهدين.



وأكد جادو، أنه يسعى لإثبات، أنه لا وجود للسحر فيما يفعله وأن كل ما فى الآمر هو تميُز فى بعض الأمور كخفة اليد والوهم البصرى وكذلك علم النفس والرياضيات