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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تطبيق محكم لخطة مواجهة كورونا لحماية المواطن من الخطر

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة لبحث استعدادا المستشفيات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الجمعة بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط للاطمئنان على الوضع الصحي بالمحافظة وجاهزية جميع المستشفيات بالمراكز والمدن والأحياء لاستقبال أية حالات.

كما اطمأن على سير العمل بحملات تطعيم المواطنين والتوعية التي تم اطلاقها في الأونة الأخيرة للوصول الى أكبر عدد من المواطنين تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح من خلال الفرق الثابتة والمتحركة ضمن خطة الدولة لتوفير اللقاح وحصول أكبر عدد من المواطنين عليه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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ناقش اللقاء خطة عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية أو التعزيزية وجهود حملة فريق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي التي بدأت في 17 يناير الجاري وتستمر حتى 2 فبراير المقيل حيث تجوب الشوارع والميادين والمنشأت العامة والحيوية والمصالح الحكومية بالمحافظة لتعريف المواطن بأهمية التطعيم وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتجنب الأماكن المزدحمة وحثهم على تلقي اللقاح نظرًا لاهميته في المرحلة الحاليه للوقاية.

ووجه المحافظ - خلال اللقاء - بضرورة المرور المستمر والميداني لمواقع التطعيم ومتابعة سير العمل بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بالقرى والنجوع للتأكد من جاهزيتها والاجراءات التي يتم اتخاذها لاستقبال المصابين والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد خصوصاً مستشفيات العزل فضلاً عن توافر كميات كافية من المستلزمات الطبية والوقائية ومخزون الأدوية بالاضافة إلى مخزون الاكسجين والتأكيد على مدى تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزارء.

وأكد ضرورة أن تكون حملات التوعية بالتطعيم بلقاح كورونا موجهة بشكل قوي وحقيقي للوصول باللقاح إلى جميع أهالي المحافظة، كما وجه بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء بوضع مستهدف يومي لتنفيذ خطة التطعيم بكل وحدة محلية، مشدداً على ضرورة التشبيك بين جميع الجهات والتركيز وتكثيف الجهود والمتابعة اليومية للوصول إلى أفضل النتائج وتقليل المدة التي يكون فيها المواطن عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة جاهزية جميع المستشفيات بنطاق المحافظة لاستقبال أية حالات فضلا عن توافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتوافر مخزون الاكسجين، لافتا إلى استمرار فعاليات حملة تثقيف وتوعية المواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي التي تجوب الشوارع والميادين ومناطق التجمعات لزيادة معدل التطعيم في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامة الواقية وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة واستخدام المطهرات الشخصية حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) إضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

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