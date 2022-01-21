إنستجرام بمقابل مادي .. ميتا تختبر خدمة اشتراك مدفوعة جديدة

تخطط شركة ميتا (فيسبوك سابقا)، لزيادة إيراداتها عبر إنستجرام من خلال إضافة ميزة الاشتراكات المدفوعة لمساعدة المبدعين على كسب المال بدعم من مجتمعاتهم ضمن تطبيق Instagram، والتي حصل عليها صانعو المحتوي على Facebook في شهر يونيو عام 2020.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تختبر شركة فيسبوك في الوقت الحالي، خدمة اشتراك مدفوعة جديدة تسمح لصانعي المحتوى على موقع إنستجرام التابع لها، تسمح لهم بتقديم محتوى حصري للمشتركين مقابل دفع رسوم، وهي خطوة من شأنها مساعدة منشئي المحتوى على كسب المزيد من الأموال.

منصة إنستجرام تختبر ميزة الاشتراكات المدفوعة لمساعدة المبدعين على كسب المزيد من الأموال



ومن خلال ميزة اشتراكات إنستجرام Instagram Subscriptions، تهدف المنصة العالمية إلى مساعدة المبدعين على نظامه الأساسي على تطوير اتصالات أعمق مع متابعيهم الأكثر تفاعلا وزيادة دخلهم الشهري المتكرر من خلال منح المشتركين إمكانية الوصول إلى المحتوى والمزايا الحصرية.

وبمجرد اشتراك المتابعين في ميزة المحتوى المدفوع، سيتمكنوا من الوصول إلى المشاركات أو القصص أو جلسات البث المباشر بشكل حصري عبر تطبيق إنستجرام، بالإضافة إلى كسب إشارة باللون الأرجواني على حساباتهم تميزهم عن المستخدمين الآخرين في قسم التعليقات وصناديق البريد الوارد الخاص بالمبدعين.

وستكون اشتراكات إنستجرام، متاحة للاختبار في البداية لعدد محدود من المبدعين في الولايات المتحدة، حيث حصل 10 من منشئي المحتوى المشهورين، ممن يتمتعون بعشرات الآلاف من المتابعين، ويشاركون محتوى مميز ومختلف بين الأساليب الرياضية والفنية إلى علم التنجيم على نسخة تجريبية من الميزة، وأشارت المنصة إلى أنها تخطط لتوسيع هذه الميزة إلى المزيد من المبدعين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وستسمح ميزة الاشتراكات لمنشئي المحتوى بفتح زر "اشتراك" في ملفهم الشخصي على إنستجرام، وتحديد اشتراك شهري من اختيارهم، وفي إشارة إلى التزامه بدعم منشئي المنصة، قال إنستجرام إنه لن يفرض أي رسوم على هذه الاشتراكات من المبدعين حتى عام 2023.

ووفقا لبيان الشركة، يمكن للمبدعين ضبط المحتوى بأسعار شهرية متنوعة وتحديد سعر الاشتراك بقيمة تتراوح من 0.99 دولار إلى 99 دولار أمريكي، والتي سيتم تحديدها من قبل صانعي المحتوى بناء على تقييمهم للمحتوى الخاص بهم.