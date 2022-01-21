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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي: رفع أسعار الفائدة الأمريكية ينعش البلدان ذات الديون المرتفعة بالدولار

الفيدرالي الامريكي
الفيدرالي الامريكي

قال العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، إن الزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد يساعد اقتصادات الدول التي تعاني بالفعل من انتعاش ضعيف بعد جائحة فيروس كورونا، ويحتاج البنك المركزي إلى إبلاغ إجراءاته بوضوح لتجنب المزيد من المحنة لهم.

وقالت كريستالينا جورجيفا في حدث افتراضي في أجندة دافوس: 'ما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي له تداعيات بالنسبة لنا وله تداعيات على البلدان الأخرى، لا سيما تلك التي لديها مستوى مرتفع من الديون المقومة بالدولار'. 

وأضافت 'وهذا يمكن أن يلقي بالمياه الباردة على بعض البلدان التي هي بالفعل في حالة انتعاش ضعيف. ولهذا السبب ، فإن ما يفعله الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى إبلاغه بوضوح لمنع المفاجآت. إنه أمر مهم للغاية'.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبًا بعد اندلاع أزمة COVID-19 في مارس 2020 ، واحتفظ بها هناك منذ ذلك الحين لمساعدة الولايات المتحدة على التعافي من الوباء.
 

لكن البنك المركزي الامريكي يقول الآن إنه قد يضطر إلى تنفيذ سلسلة من زيادات الأسعار لمواجهة التضخم الجامح ، الناجم عن تريليونات الدولارات من الإنفاق على الإغاثة من الوباء ، وارتفاع مدفوعات الأجور ، واضطرابات سلسلة التوريد.

ونما مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، وهو مقياس مهم للتضخم ، بنسبة 7٪ في العام المنتهي في ديسمبر، متوسعًا بأسرع معدل له منذ عام 1982. هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم هو 2٪ فقط.

وقالت جورجيفا إن الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالدولار يجب أن تحاول إعادة هيكلة مدفوعاتها في أسرع وقت ممكن.

وأضافت جورجيفا إن ثلثي هذه الدول إما تعاني من 'ضائقة ديون' أو في خطر الوقوع في واحدة ، وهذا ضعف الرقم المسجل في عام 2015.

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