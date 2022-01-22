نجوم الأوبرا يتألقون فى مئوية منير مراد على المسرح الكبير .. صور

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اقامت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الفنان منير مراد واخرجتها الفنانة جيهان مرسى وجاءت ضمن خطط احياء ذكرى رموز واعلام الابداع المصرى.

فعلى المسرح الكبير وبين مشاعر الحنين لزمن الفن الجميل وذكريات الالحان الجادة تألقت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى وقدمت مجموعة مختارة من أعمال منير مراد العبقرية التى مزجت البهجة بالأصالة وباتت علامات بارزة فى تاريخ الموسيقى العربية كان منها أوبريت قاضي البلاج الذى تم تجسيده بشكل غنائى تمثيلى ليحاكى صورته الاصلية فى الفيلم السينمائى الشهير ابى فوق الشجرة ونال اعجاب واستحسان الحضور ، ابعد يا حب، شوفت بعيني ، فارس احلامي ، دويتو أنا وحبيبي ، ابعد عن الحب ، كعب الغزال ، اللي اتمنيته ، لف الدنيا بحالها ، بأمر الحب ، ضحك ولعب ، شغلوني عيونه ، رحالة ، هنا القاهرة .

وتالق فى ادائها نجوم الاوبرا عمرو صفاء ، مصطفى ياسين ، حنان عصام ، محمد حسن ، نهى حافظ ، أحمد الوزيري ، محمد شوقي ، ياسر سليمان ، أميرة أحمد ، أحمد عفت ، صابرين النجيلي ، وليد حيدر ، كما تشارك جميع المطربين فى اداء يا مصر قومي وانهضي التى اختتمت بها الاحتفالية .

وكانت الاحتفالية قد تضمنت فيلما تسجيليا استعرض مشوار منير مراد ولقطات من محطاته الفنية واهم اعماله التى رسخت فى وجدان الجمهور .