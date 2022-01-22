عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الأوبرا يتألقون فى مئوية منير مراد على المسرح الكبير .. صور

نجوم الاوبرا المصرية
نجوم الاوبرا المصرية

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اقامت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الفنان منير مراد واخرجتها الفنانة جيهان مرسى وجاءت ضمن خطط احياء ذكرى رموز واعلام الابداع المصرى.

فعلى المسرح الكبير وبين مشاعر الحنين لزمن الفن الجميل وذكريات الالحان الجادة تألقت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى وقدمت مجموعة مختارة من أعمال منير مراد العبقرية التى مزجت البهجة بالأصالة وباتت علامات بارزة فى تاريخ الموسيقى العربية كان منها أوبريت قاضي البلاج الذى تم تجسيده بشكل غنائى تمثيلى ليحاكى صورته الاصلية فى الفيلم السينمائى الشهير  ابى فوق الشجرة ونال اعجاب واستحسان الحضور ، ابعد يا حب، شوفت بعيني ، فارس احلامي ، دويتو أنا وحبيبي ، ابعد عن الحب ، كعب الغزال ، اللي اتمنيته ، لف الدنيا بحالها ، بأمر الحب ، ضحك ولعب ، شغلوني عيونه ، رحالة ، هنا القاهرة .

صوليست بـ الأوبرا .. صدى البلد يكرم المنشد الشاب محمد نشأت |صور

دار الأوبرا المصرية تحتفل بمئوية منير مراد

وتالق فى ادائها نجوم الاوبرا عمرو صفاء ، مصطفى ياسين ، حنان عصام ، محمد حسن ، نهى حافظ ، أحمد الوزيري ، محمد شوقي ، ياسر سليمان ، أميرة أحمد ، أحمد عفت ، صابرين النجيلي ، وليد حيدر ، كما تشارك جميع المطربين فى اداء يا مصر قومي وانهضي التى اختتمت بها الاحتفالية .

وكانت الاحتفالية قد تضمنت فيلما تسجيليا استعرض مشوار منير مراد ولقطات من محطاته الفنية واهم اعماله التى رسخت فى وجدان الجمهور .

الأوبرا الفنان منير مراد الدكتورة ايناس عبد الدايم دار الاوبرا المصرية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم دار الاوبر الفنانة جيهان مرسي دكتور مجدي صابر جيهان مرسى

ترشيحاتنا

البنتاحون: نرصد استمرار في زيادة القوات الروسية على حدود أوكرانيا

شوقى غريب يكشف عوامل تمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار

دعاء الطواف حول الكعبة.. وماذا يقال عند رؤيتها؟

متعددة الاستخدامات.. فيات دوبلو موديل 2022 في السوق المصري |صور

برعاية الرئيس .. اليوم افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة

أوبرا تطلق أول متصفح ويب يسهل تداول العملات المشفرة.. إليك كيف يعمل؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

بعد توجيه الرئيس السيسي.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

400 إصابة في إنجلترا.. بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من متحور أوميكرون

في لفتة طيبة.. الخطيب يزور أشرف قاسم نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

«أنا كده خلقتي كده».. 5 نساء و3 كلاب أثروا في حياة الضاحك الباكي نجيب الريحاني

بفستان "بينك" إليسا تطل على جمهور حفلها لدعم مرضى أورام الثدى.. صور

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ