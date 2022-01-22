أخبار الفن : اصابة ياسيمن عبد العزيز بـ كورونا.. وأصحاب ولا أعز يتصدر نسب المشاهدة فى مصر



نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:



علم صدي البلد من مصادره أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية ، وتخضع حاليا للعزل المنزلي .

وتاتي اصابة ياسمين عبد العزيز بعد احتفالها منذ عدة ايام بعيد ميلادها في احدي الاماكن العامة برفقة اصدقائها وزوجها احمد العوضي.

أعلن المغني الأمريكي نيك جوناس وزوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام عن استقبالهما مولودهما الاول .

وكشف نيك جوناس و زوجته بريانكا شوبرا، ان طفلها الاول جاء عن طريق ام بديله، معبرين عن سعادتهما بوجود طفلهما في حياتهما هذة الايام.

ماهر العطار .. واحد من ابرز الفنانين فى ظهر في أربعنيات وخمسينات القرن الماضي، حيث جمع بين الغناء والتمثيل فى ان واحد، إذ يوافق اليوم ذكرى ميلاده .

ولد ماهر العطار عام 1939 بحي باب الشعرية بمحافظة القاهرة، حصل على بكالوريوس التجارة عام 1965، ثم دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1960.

تصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

حيث تمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 اعمال مشاهدة فى مصر ، متفوقاً على عدد من الاعمال الأجنبية ، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها .



كشف الفنان الفلسطيني العالمي كامل الباشا ، عن تفاصيل إتقانه اللهجة المصرية خلال الاعمال التي ظهر بها الفترة الماضية .

قال كامل الباشا في تصريحات خاصة لصدي البلد: اللهجة المصرية متغلغلة في وجداننا منذ عقود، وهي لهجة سلسة وجميلة ومعبرة ، ونحن في فلسطين كثيرا ما نستخدم جملا بالمصرية في حياتنا اليومية ، جمل أفلام او مسلسلات تابعناها بحب.

