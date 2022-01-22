مهدي عفيفي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل نصب بي بي سي على ضيوفها ومستحقاتي 10 آلاف دولار

طالب الدكتور مهدي عفيفي، محلل سياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، بمستحقاته المالية المتأخرة في قناة "بي بي سي عربية"، على الهواء مباشرة، أثناء مداخلة له للتعليق على الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وبدأ المحلل السياسي مهدي عفيفي، حديثه خلال المداخلة مع بي بي سي ، قائلا: "ما حدث أن الرئيس بايدن وجد أن رأيه بالأمس أدى إلى اختلاط في وجهات النظر، وقد يكون هذا سماح لروسيا في الدخول إلى أوكرانيا"، ولكنه سرعان ما انتقل بشكل مفاجئ إلى موضوع المستحقات المالية، قائلا: "الموضوع المهم الآن الذي أريد أن نناقشه، على مدى عامين لم تدفع الـ بي بي سي، أي مستحقات لنا"، في إشارة إلى المحللين الذين يظهرون على برامج القناة.

وأظهر عفيفي على الشاشة ورقة تظهر مطالبته المسؤولين في القناة، بمستحقاته المالية، بينما ردت المذيعة بالقول: "أستاذ مهدي هل تعتقد أنه يهم المشاهدين الآن ؟.. أقدر ما تقوله لكن للأسف".

وفي هذا الصدد، تواصل "صدى البلد"، مع الدكتور مهدي عفيفي، للكشف عن تفاصيل عدم صرف قناة بي بي سي، المستحقات المالية المتأخرة منذ عام 2019، وجاء نص الحوار كالتالي:

من هو مهدي عفيفي ومتى بدء العمل السياسي والإعلامي؟

قال : شاركت بالعمل السياسي، في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أكثر من 35 عاما، كما شارك في العمل الإعلامي منذ أحداث 11 سبتمبر، وما حدث أن قناة بي بي سي عربية لم تدفع المستحقات منذ 2019، والتي تراكمت لأكثر من 10 آلاف دولار، وكانت هناك مطالبات دائمة لهم.

وتابع: "ولكن وجدت تلكؤ وعدم استجابة منهم، واستحداث أخطاء بسبب البنك، ولم تكن توجد أي أخطاء، لذلك قررت فضح هذه القناة المسمومة، والتي أعلم تحيزها ضد الدول العربية، وأنا تعلم احترام الرأي والرأي الآخر، وأن أظهر في أي قناة حتى وإن لم تتفق مع مبادئي، المهم الثبات على المبادئ الخاصة بي".

متى بدأت أزمة المستحقات المتأخرة مع بي بي سي ؟

واستطرد عفيفي: "منذ عام 2019، كان لي مستحقات متأخرة، وطالبت الـ بي بي سي بها، ولكنهم ظلوا يماطلون، وطالبوني بإرسال رسالة لي بمعلوماتي ومعلومات البنك، حتى يرسلوا المستحقات، وبعد شهرين أخبروني بأني أخطأت في كتابة العنوان، وأن أعيد إرسال الرسالة بالبيانات مرة أخرى، وبعد شهرين آخرين، أخبروني بنفس المشكلة، ولكن الحقيقة أنهم لا يحتاجون العنوان في شئ وإنما يحتاجون فقط الأسم ورقم الحساب ورقم التحويل".

وأضاف: "بعد كل ذلك أخبرني أن عندهم أزمة مالية، ولم أتخيل أن مؤسسة بريطانية عريقة، قد تكون هكذا، ولكني استمريت وصبرت عليهم، حتى فترة الانتخابات الامريكية، ومرحلة الهجوم على الكونجرس، وما بعده من تنصيب الرئيس بايدن، وقتها تقريبا كنت أعمل مداخلة كل يوم، وأحيانا يحجزوني ساعة للتغطية الإعلامية، ومن المتعارف عندهم، أن كل شئ له ثمن سواء مداخلة، أو بث مباشر، ويتم تحديد ذلك طبقا للاتفاق بيننا".

كم مرة طالبت قناة بي بي سي بالمستحقات المالية؟

وأوضح: "بي بي سي، لها مكاتب كثيرة، وكلهم تواصلوا معي في القاهرة ودبي وعمان ولندن وواشنطن ونيويورك، وطالبت الكل بالمستحقات المتأخرة، وكان الرد أننا سوف نبلغ الإدارة، وفي بداية العام تواصلوا معي للمشاركة في برنامج، وشاركت بالفعل وابلغت من تواصل معي، بالمستحقات المتأخرة منذ سنتين، وقالي إنه كان يوجد أزمة مالية، ولكن تم الانتهاء منها، وسيتم ارسال المستحقات، وبعدها بكام يوم تواصلوا معي للمشاركة ورفضت لعدم دفعهم".

لماذا قررت فضح بي بي سي على الهواء؟

وأكد: "عندما وجدت عدم استجابة قررت فضحهم على الهواء، لأن هذا هو الأسلوب الذي يليق بهم، ويدفعهم للتحرك، لأني صاحب حق، و توجهاتي ومبادئي معروفة ولا اغيرها، وعملي السياسي والخيري معرف، ولي خط ثابت في كل القنوات، والقنوات المحترمة تجمع المستحقات وترسلها بدون سؤال أو طلب، ولكن بي بي سي بها فساد وبعض العاملين بها قد يستولوا على مستحقات الضيوف، وهذا يحدث مع كثيرين".

واختتم: "ادعو جميع الضيوف لعدم التقاعس والمطالبة بمستحقاتهم، وعدم الخوف لأننا أصحاب حق".