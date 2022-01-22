عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مهدي عفيفي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل نصب بي بي سي على ضيوفها ومستحقاتي 10 آلاف دولار

مداخلة المحلل السياسي
مداخلة المحلل السياسي مهدي عفيفي مع بي بي سي

طالب الدكتور مهدي عفيفي، محلل سياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، بمستحقاته المالية المتأخرة في قناة "بي بي سي عربية"، على الهواء مباشرة، أثناء مداخلة له للتعليق على الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وبدأ المحلل السياسي مهدي عفيفي، حديثه خلال المداخلة مع بي بي سي ، قائلا: "ما حدث أن الرئيس بايدن وجد أن رأيه بالأمس أدى إلى اختلاط في وجهات النظر، وقد يكون هذا سماح لروسيا في الدخول إلى أوكرانيا"، ولكنه سرعان ما انتقل بشكل مفاجئ إلى موضوع المستحقات المالية، قائلا: "الموضوع المهم الآن الذي أريد أن نناقشه، على مدى عامين لم تدفع الـ بي بي سي، أي مستحقات لنا"، في إشارة إلى المحللين الذين يظهرون على برامج القناة.

عاوز فلوسي.. محلل سياسي يحرج مذيع بي.بي.سي على الهواء

فين فلوسي.. ضيف يضع مذيع بي بي سي في موقف محرج

وأظهر عفيفي على الشاشة ورقة تظهر مطالبته المسؤولين في القناة، بمستحقاته المالية، بينما ردت المذيعة بالقول: "أستاذ مهدي هل تعتقد أنه يهم المشاهدين الآن ؟.. أقدر ما تقوله لكن للأسف".

وفي هذا الصدد، تواصل "صدى البلد"، مع الدكتور مهدي عفيفي، للكشف عن تفاصيل عدم صرف قناة بي بي سي، المستحقات المالية المتأخرة منذ عام 2019، وجاء نص الحوار كالتالي:

من هو مهدي عفيفي ومتى بدء العمل السياسي والإعلامي؟

قال : شاركت بالعمل السياسي، في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أكثر من 35 عاما، كما شارك في العمل الإعلامي منذ أحداث 11 سبتمبر، وما حدث أن قناة بي بي سي عربية لم تدفع المستحقات منذ 2019، والتي تراكمت لأكثر من 10 آلاف دولار، وكانت هناك مطالبات دائمة لهم.

وتابع: "ولكن وجدت تلكؤ وعدم استجابة منهم، واستحداث أخطاء بسبب البنك، ولم تكن توجد أي أخطاء، لذلك قررت فضح هذه القناة المسمومة، والتي أعلم تحيزها ضد الدول العربية، وأنا تعلم احترام الرأي والرأي الآخر، وأن أظهر في أي قناة حتى وإن لم تتفق مع مبادئي، المهم الثبات على المبادئ الخاصة بي".

متى بدأت أزمة المستحقات المتأخرة مع بي بي سي ؟

واستطرد عفيفي: "منذ عام 2019، كان لي مستحقات متأخرة، وطالبت الـ بي بي سي بها، ولكنهم ظلوا يماطلون، وطالبوني بإرسال رسالة لي بمعلوماتي ومعلومات البنك، حتى يرسلوا المستحقات، وبعد شهرين أخبروني بأني أخطأت في كتابة العنوان، وأن أعيد إرسال الرسالة بالبيانات مرة أخرى، وبعد شهرين آخرين، أخبروني بنفس المشكلة، ولكن الحقيقة أنهم لا يحتاجون العنوان في شئ وإنما يحتاجون فقط الأسم ورقم الحساب ورقم التحويل".

وأضاف: "بعد كل ذلك أخبرني أن عندهم أزمة مالية، ولم أتخيل أن مؤسسة بريطانية عريقة، قد تكون هكذا، ولكني استمريت وصبرت عليهم، حتى فترة الانتخابات الامريكية، ومرحلة الهجوم على الكونجرس، وما بعده من تنصيب الرئيس بايدن، وقتها تقريبا كنت أعمل مداخلة كل يوم، وأحيانا يحجزوني ساعة للتغطية الإعلامية، ومن المتعارف عندهم، أن كل شئ له ثمن سواء مداخلة، أو بث مباشر، ويتم تحديد ذلك طبقا للاتفاق بيننا".

كم مرة طالبت قناة بي بي سي بالمستحقات المالية؟

وأوضح: "بي بي سي، لها مكاتب كثيرة، وكلهم تواصلوا معي في القاهرة ودبي وعمان ولندن وواشنطن ونيويورك، وطالبت الكل بالمستحقات المتأخرة، وكان الرد أننا سوف نبلغ الإدارة، وفي بداية العام تواصلوا معي للمشاركة في برنامج، وشاركت بالفعل وابلغت من تواصل معي، بالمستحقات المتأخرة منذ سنتين، وقالي إنه كان يوجد أزمة مالية، ولكن تم الانتهاء منها، وسيتم ارسال المستحقات، وبعدها بكام يوم تواصلوا معي للمشاركة ورفضت لعدم دفعهم".

لماذا قررت فضح بي بي سي  على الهواء؟

وأكد: "عندما وجدت عدم استجابة قررت فضحهم على الهواء، لأن هذا هو الأسلوب الذي يليق بهم، ويدفعهم للتحرك، لأني صاحب حق، و توجهاتي ومبادئي معروفة ولا اغيرها، وعملي السياسي والخيري معرف، ولي خط ثابت في كل القنوات، والقنوات المحترمة تجمع المستحقات وترسلها بدون سؤال أو طلب، ولكن بي بي سي بها فساد وبعض العاملين بها قد يستولوا على مستحقات الضيوف، وهذا يحدث مع كثيرين".

واختتم: "ادعو جميع الضيوف لعدم التقاعس والمطالبة بمستحقاتهم، وعدم الخوف لأننا أصحاب حق".

بي بي سي مهدي عفيفي بي بي سي عربية المستحقات المستحقات المتأخرة أزمة المستحقات تفاصيل جديدة

موضوعات متعلقة

فين فلوسي.. ضيف يضع مذيع بي بي سي في موقف محرج

عاوز فلوسي.. محلل سياسي يحرج مذيع بي.بي.سي على الهواء

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري: 18.2% زيادة في الصادرات و2% ارتفاعا بالاحتياطي النقدي

"مصر الخير" تعلن افتتاح وحدة الأمومة والطفولة لخدمة 75 ألف مواطن برأس غارب.. غدا

ضمن حياة كريمة .. الصحة تطلق 8 قوافل طبية بالمحافظات

ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد ؟ دار الإفتاء تجيب

هنطرد في الشارع.. مخرج وزوج فنانة شهيرة يستغيث

تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة في كأس الرابطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترقب مصري.. موعد قرعة الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

الصحة : قرارات جديدة تطبق من اليوم بشأن كورونا... تعرف عليها

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

المجلس القومي للأجور يُعلن موعد تنفيذ قرارالرئيس بزيادة الحد الأدنى|فيديو

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا.. مبروك عطية يخرج عن شعوره.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سائح يتجول عاريًا.. أصغر طيار أنثى في العالم.. ونجاة رجل من تسونامي

تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

تجول عاريا.. سائح عربي يرتكب فعل فاضح في دبي والشرطة تتدخل

417 كيلو في الساعة.. سيارة بوجاتي تشيرون تكسر حواجز السرعة وصاحبها في ورطة|شاهد

فيديو

حقيقة تغيير نظام الدراسة بالمدارس والجامعات بسبب أوميكرون.. مستشار الرئيس يوضح |فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة مرعبة عاشها أبطال مسلسل ولهان في الصليبة

فيديو جراف.. بعنا البيت.. أبرز تصريحات أرملة الفنان يوسف شلبي عن مرضه

فين فلوسي.. ضيف يضع مذيع بي بي سي في موقف محرج

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ