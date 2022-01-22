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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

5748 طالبا بالصف الأول الثانوى يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول ببورسعيد

صدى البلد

‏ تفقد أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم السبت 22 يناير إنتظام سير أعمال إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسى  2021 – 2022  ‏لطلاب الصف الأول الثانوى فى أول أيامها حيث أدى 5748 طالبا وطالبة الإمتحان فى مادة اللغة العربية ورقيا حسب الجدول الوزارى الموحد مع رصد غياب 17 طالبا ‏وطالبة.‏

وقال وكيل مديرية التعليم ببورسعيد " أنه تفقد مدرسة 6 أكتوبر الثانوية للبنات حيث أدت 416 طالبة بالصف الأول الثانوى العام الإمتحان فى مادة اللغة العربية مؤكدا على أنه تفقد أيضا ‏لجنة مدرسة شهداء يناير المجمعة بجنوب بورسعيد حيث أدى 192 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى الإمتحان فى نفس المادة.‏

ولفت وكيل المديرية ببورسعيد إلى أن العملية الإمتحانية كانت تسير بكل هدوء وإنضباط فى يومها الأول حسب التقارير المرفوعة من الإدارات التعليمية الخمسة مع التشديد ‏على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد دون رصد أى شكاوى أو تسجيل أى محاولات للغش متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.‏

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جدير بالذكر أن إمتحان الفصل الأول من العام الدراسى الحالى فى مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوى ببورسعيد قد بدأ فى تمام الساعة 9 صباحا وإنتهى فى تمام ‏الساعة 12 ظهرا دون أن تتقدم أى لجنة أو أى طالب بشكاوى من عدم وضوح طباعة الورقة الإمتحانية أو صعوبات من مستوى الأسئلة مع تسجيل نسبة حضور ‏‏99.43 % من إجمالى الطلاب المقيدين.‏

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