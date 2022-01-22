5748 طالبا بالصف الأول الثانوى يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول ببورسعيد

تفقد أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم السبت 22 يناير إنتظام سير أعمال إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسى 2021 – 2022 لطلاب الصف الأول الثانوى فى أول أيامها حيث أدى 5748 طالبا وطالبة الإمتحان فى مادة اللغة العربية ورقيا حسب الجدول الوزارى الموحد مع رصد غياب 17 طالبا وطالبة.
وقال وكيل مديرية التعليم ببورسعيد " أنه تفقد مدرسة 6 أكتوبر الثانوية للبنات حيث أدت 416 طالبة بالصف الأول الثانوى العام الإمتحان فى مادة اللغة العربية مؤكدا على أنه تفقد أيضا لجنة مدرسة شهداء يناير المجمعة بجنوب بورسعيد حيث أدى 192 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى الإمتحان فى نفس المادة.
ولفت وكيل المديرية ببورسعيد إلى أن العملية الإمتحانية كانت تسير بكل هدوء وإنضباط فى يومها الأول حسب التقارير المرفوعة من الإدارات التعليمية الخمسة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد دون رصد أى شكاوى أو تسجيل أى محاولات للغش متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.
جدير بالذكر أن إمتحان الفصل الأول من العام الدراسى الحالى فى مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوى ببورسعيد قد بدأ فى تمام الساعة 9 صباحا وإنتهى فى تمام الساعة 12 ظهرا دون أن تتقدم أى لجنة أو أى طالب بشكاوى من عدم وضوح طباعة الورقة الإمتحانية أو صعوبات من مستوى الأسئلة مع تسجيل نسبة حضور 99.43 % من إجمالى الطلاب المقيدين.