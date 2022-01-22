بإنتاج 2 مليون طن..الزراعة: اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك

انتاج مصر من الأسماك

أكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير ، أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيا، والسادس عالميا في الاستزراع السمكي ،مشيرا إلي إن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو مليوني طن سنوياً، من بينها 1.6 مليون طن من مزارع الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات.

وأضاف "القرش" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن البحيرات تساهم بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك، بواقع 242.5 ألف طن عام 2020.





خطة تطوير البحيرات

وأشار "متحدث وزارة الزراعة " إلي أن هناك خطة موضوعة من قبل هيئة الثروة السمكية في البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى "السد العالي، والمنزلة، والبردويل، والبرلس"، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات.



وقال الدكتور محمد القرش إن هذا الإنتاج ساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وسمح بنسبة من التصدير، لافتًا إلى أن مصر متميزة أيضا علي مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج السمك البوري.



وأشار "متحدث وزارة الزراعة" إلي أن مصر كانت تعاني من انخفاض انتاج الأسماك المالحة، مثل الجمبري، فبدأت الدولة المصرية التركيز على إنتاج هذه الأسماك ذات القيمة العالية.





وأوضح أن إنتاج مصر الإجمالي في عام 2014 كان بلغ 1.4 مليون طن، لكن ارتفع بنحو 600 ألف طن خلال هذه الفترة البسيطة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حجم الأعمال الكبير الذي تم بذله خلال هذه الفترة لزيادة الإنتاج.



تنمية الثروة السمكية

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال المصايد الطبيعية أو عن طريق الاستزراع السمكي، موجهاً سيادته بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، خاصةً عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها، إلى جانب إحكام الرقابة ومنع طرق الصيد المخالفة، بالإضافة إلى تزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج.