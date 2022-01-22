رانيا هاشم: ارتفاع درجات الحرارة في مصر مرتبط بتغير المناخ عالميا

قالت الإعلامية رانيا هاشم، أن تغير درجات الحرارة فى مصر بصورة خارجة عن المألوف له علاقة بالتغيرات المناخية العالمية.



وأضافت «رانيا هاشم» خلال برنامج «صدى» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه حسب دراسات حول التغيرات المناخية الموسمية من عام 2005 حتى عام 2100، فأن مصر ستشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة خلال فصول السنة الأربعة.

وتابعت هاشم: حسب هذه الدرجات فأن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع من محافظات الجنوب حتى محافظات الشمال، كما سيحدث انكماش واضح فى مساحة الأرض الصالحة للزراعة.

الأرصاد

وقالت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الباردة ستستمر حتى الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية.

وأضافت "شاكر": "السبب في انخفاض درجات الحرارة هو وجود منخفض جوي قادم من جنوب وشرق أوروبا يعمل على تأثر البلاد برياح شمالية غربية باردة جدا جافة".