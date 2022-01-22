الأرصاد: متوقع تسجيل الفيوم والمنيا 3 درجات والقاهرة 6 وسقوط أمطار بوجه بحري|فيديو

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الباردة التى بدأت الأسبوع الماضى ستستمر حتى الأسبوع المقبل، معقبة:"درجات الحرارة ستنخفض بنسبة درجتين مئوية".

وأضافت "شاكر"، مداخلة هاتفية مع برنامج "الصدى" المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن القاهرة الكبرى، متوقع تسجل ما بين 13 و 14 بالنسبة لدرجة الحرارة الكبرى، والصغرى ستكون بين 6 و 7 درجات مئوية.

وتابعت قائلة:" فى محافظات شمال الصعيد زى الفيوم والمنيا وبنى سويف درجات الحرارة الصغرى هتسجل 3 مئوية".



ولفتت إلى أن السبب في انخفاض درجات الحرارة هو وجود منخفض جوي قادم من جنوب وشرق أوروبا يعمل على تأثر البلاد برياح شمالية غربية باردة جدا جافة".

درجات الحرارة



وأوضحت: "درجة الحرارة تصل إلى أقل من الصفر في وسط سيناء وهو ما يتسبب في تكوين الثلوج على المرتفعات"

وتابعت: "من المتوقع سقوط أمطار غدا وبعد غد على مناطق متفرقة من الجمهورية، المتمثلة في السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وهي أمطار متوسطة إلى خفيفة، ومن المتوقع أن تكون خفيفة على القاهرة".