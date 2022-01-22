مستشار البيئة: مصطفى طلبة حذر من التغيرات المناخية منذ 40 عاما

قال الدكتور حسين أباظة مستشار وزارة البيئة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة،أن موضوع التغيرات المناخية ليس جديدا بل كان يناقش طبقا للأجندات الدولية.

وأضاف أباظة خلال حواره مع برنامج "الصدى" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية رانيا هاشم،أن العالم مصطفى طلبة حذر من التغيرات المناخية قبل 40 عاما، عندما كان يرأس برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

أوضح حسين أباظة، أن مصطفى طلبة حذر من التعامل مع البيئة بطريقة غير مستدامة، معقبا:" اللى حذر منه وصلنا ليه فى الوقت الحالى".

وتابع: طبيعة الأنسان هى التأجيل حتى وقوع الكارثة وهو ما حدث بعد زيادة التنوع البيولوجي والتصحر وندرة المياه والتغيرات المناخية ومشاكل الغذاء والطاقة.