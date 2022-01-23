تجديد حبس عصابة النصب على المواطنين بالخليفة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الخليفة، تجديد حبس عصابة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتخصص نشاطها الإجرامي فى النصب على المواطنين بالخليفة.

وكانت قد قررت النيابة العامة حبس عصابة تخصص نشاطها الإجرامي فى النصب على المواطنين بالخليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

كان نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط عصابة تخصص نشاطها الإجرامي فى النصب على المواطنين بالخليفة.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد ورود بلاغ من موظفى معرض لتجارة السيارات بالسيدة زينب قررا بسابقة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية بالنصب عليهما .

وتبين من التحريات ان المتهم له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم بالحبس 20 سنة فى قضايا "نصب - شيكات بدون رصيد" وقرر المبلغان ان المتهم قام بالحضور للمعرض محل عملهما لعرض سيارة ملكه للبيع مقابل مبلغ مالى 300 ألف جنيه وتحصله منهما على مبلغ 200 ألف جنيه كمقدم تعاقد لشراء السيارة وتحرير عقد بيع إبتدائى لحين إنهاء إجراءات البيع ، وقيامه بترك السيارة صحبتهما وإنصرف ، وعقب ركن السيارة تم إكتشاف سرقتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن "مالك السيارة" وراء إرتكاب واقعة السرقة ، ومن خلال تكثيف جهود فريق البحث الجنائى أمكن التوصل إلى إختباء المتهم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بالجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين آخرين ، مقيمان بالقليوبية، وعقب ذلك قام بإعادة بيع السيارة لأحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية بموجب عقد بيع نهائى مقابل مبلغ مالى ، وقيامه بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه من المبلغين على شراء سيارة بمبلغ 150 ألف جنيه وتسجيلها بإسم (زوجته) واقتسامه باقى المبلغ المستولى عليه مع المتهمين المشار إليهما ، وباستهدافهما وزوجة المتهم المذكور أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم أقرت الأخيرة بعلمها بواقعة النصب وقيامها بالإشتراك مع باقى المتهمين بإرتكاب وقائع مماثلة ، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – سيارة) من متحصلات واقعة السرقة .

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وأقروا بارتكابهم عدد (3) وقائع نصب بذات الأسلوب .

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.