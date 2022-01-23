اليوم.. انطلاق منتدى ثقافة الطفل السادس في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل لقاءه الثقافي الشهري "منتدى ثقافة الطفل" غدا الإثنين الموافق 23 يناير 2022 في تمام الساعة الرابعة مساءً بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

أدب الأطفال

وقد أوضح الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل أن المنتدى السادس لثقافة الطفل، يقوم حول " أدب الأطفال وإشكاليات الإبداع والنقد"؛ ويشارك في المنتدى بمشاركة د. سعيد الوكيل – د. السيد نجم - محمد القصبي، د. صفية إسماعيل ويدير الندوة الباحث أحمد عبد العليم، ويحضر المنتدى نخبة من المهتمين بثقافة الطفل في مصر.

وعلى هامش المنتدى يُقام حفل موسيقي لفريق كورال المركز القومي لثقافة الطفل "كورال سلام".

ويقام معرض لرسوم قصص الأطفال من أعمال الفنانة "د. هانم صبرة" لبعض قصص الأطفال التي أنتجها المركز.

ومن الجدير بالذكر أن منتدى ثقافة الطفل يقام شهريًا لمناقشة قضايا ثقافة الطفل في مصر والوطن العربي.