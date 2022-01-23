بتصميم لامع.. صور حية تكشف تصميم تحفة أوبو القادمة Find X5 Pro

ظهر هاتف أوبو Oppo المرتقب Find X5 Pro، في صورة حية توضح بعض التفاصيل حول التصميم الذي سينطلق به الجهاز قريبا.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث الصور المسربة عن نموذج من هاتف أوبو Find X5 Pro، مصنوعة من السيراميك باللون الأبيض، مع تصميم لامع وبلوحة خلفية عاكسة.

وأكدت التسريبات السابقة، على أن هاتف Find X5 Pro، سيعمل بأحدث معالجات شركة كوالكوم من نوعSnapdragon 8 Gen 1، بدقة تصنيع 4 نانومتر، وشريحة MariSilicon X NPU، بالإضافة إلى معالج رسوميات Adreno 730، وسيتم تشغيله بواسطة واجهة أوبو الجديدة ColorOS 12.1.

وسيقترن هاتف أوبو القادم Find X5 Pro، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة إفتراضية بسعة 3 جيجابايت رام، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت.

ومن المتوقع أن تعلن أوبو رسميا عن سلسلة Find X5 في أواخر شهر فبراير المقبل، ووفقا للتسريبات ستضم التشكيلة الرائدة الإصدارات التالية : Find X5 و Find X5 Lite و Find X5 Pro ، مع إصدار آخر يعمل بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 9000.

هاتف أوبو القادم Find X5 Pro

مواصفات هاتف OPPO Find X5 Pro

ووفقا للمعلومات السابقة، سيجهز هاتف أوبو OPPO Find X5 Pro، بشاشة من نوع LTPO2 AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، وبدقة عرض 3216 × 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، مع معدل سطوع 526 شمعة تقريبا، وتعمل الشاشة مع تقنية +HDR10، محمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass.