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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في أحدث ظهور له.. أحمد السقا يرقص بالحصان على أنغام الغزالة رايقة

أحمد السقا
أحمد السقا

نشر المخرج بيتر ميمي، فيديو جديد عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الفيديو الفنان أحمد السقا، وهو يرقص بحصانه علي انغام أغنية الغزالة رايقة.

يذكر أن قال المخرج بيتر ميمي، إن كواليس تصوير مسلسل الاختيار 1 و2 لم تكن تشبه أحداث المسلسل، حيث كان هناك محبة وتعاون بين كل أبطال العمل.

وأشار "ميمي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد بندوة عن المسلسلات الوطنية في الدراما المصرية ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن كثير من أحداث المسلسل تم تصويرها في أماكنها الحقيقية، لافتا إلى أنه رفض عرض الفيديو الحقيقي لأحداث كرداسة لقسوتها.

التواصل الاجتماعي مي عمر انستجرام دراما إعلامي المسلسلات علام الاختيار أحدث ظهور احمد السقا الفن مصر

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