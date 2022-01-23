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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب أيمن أبو العلا يرفض فرض رسوم تفتيش على المنشآت السياحية

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قائلا: لم نشعر بوجود أي إشكاليات منذ دمج الوزارتين.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

 

وطالب أبو العلا، بضرورة أن يتم النص في مشروع القانون على تساؤلات النواب بشأن الموقف في حال تم فصل الوزارتين مستقبلا.

 

ودعا النائب، وزارة السياحة بضرورة أن تحذو حذو ما حدث في شرم الشيخ، من خلال الترويج لسياحة المؤتمرات وفي مناطق أخرى مثل الأقصر وأسوان.

 

وحذر عضو مجلس النواب، من شبهة عدم الدستورية في المادة 7 من مشروع القانون بشأن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية قبل التفتيش عليها.

 

وقال أبو العلا: فرض رسوم تفتيش سنويا على المنشآت السياحية "غير دستوري"، متابعا: المعروف أن يتم تحصيل الغرامة في حالة رصد أي مخالفة، وليس قبل المخالفة.

وزير السياحة والاثار الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار وزارة السياحة المنشآت السياحي

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