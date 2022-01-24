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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من تقلبات جوية عنيفة.. نائب حزب النور: هبلغ عن صاحبي لو عرفت إنه شاذ.. 18 مليون إصابة بمتحور أوميكرون حول العالم

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

 

رئيس البرلمان العربى: نرجو من المصريين استمرار دعم السيسي
قال الدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم دعما كبير للبرلمان العربى.

 

العسومي: بعض الدول الخارجية تستخدم ملف حقوق الإنسان لاستهداف العرب
قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن مصر قامت بدور أساسي في حماية الدول العربية من الأطماع الخارجية.
 


نائب حزب النور: هبلغ عن صاحبي لو عرفت إنه شاذ.. وعمرو أديب يحرجه بسؤال | فيديو
طالب النائب أحمد حمدي عضو مجلس النواب عن حزب النور، بتشريعات وقوانين تجرم الجرأة علي نشر الشذوذ، وهناك من يحاول تجميل اللفظ بالمثلية، وهذا انحراف عن الفطرة الإنسانية وفعل قوم لوط وتم ذم هذا الفعل في سنة النبي- صلى الله عليه وسلم-.
 

طفل مريض بالسرطان يلعب بمايك مذيعة تفاصيل.. فيديو
قدم برنامج "تفاصيل"، حلقة خاصة، من داخل مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج السرطان.
 


الصحة العالمية: وباء كورونا يتحول لمرض موسمي في هذه الحالة
أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، أن وباء كورونا من الممكن أن يتحول لمرضي موسمي في حالة إنخفاض أعداد الإصابات والوفيات بكافة أنحاء العالم.

 


الصحة العالمية: 18 مليون إصابة بـ أوميكرون حول العالم
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، إنه تم تسجيل أكثر من 18 مليون إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون» في دول العالم كافة.
 


زوجة الشهيد عبد الرحمن عادل: أصحابه استشهدوا على إيده وكان دايما بيتمناها
قالت سولافة إمام، زوجة الشهيد المقدم عبد الرحمن عادل، إن زوجها اُستشهد في 6 أكتوبر عام 2021، في حادث أمني بمحافظة الإسماعيلية، وفي وقت البلد بها استقرار أمني منذ فترة، بفضل الرئيس السيسي ووزير الداخلية. 
 


لميس الحديدي: بنك "ستاندرد تشارترد" سيفتتح أول فرع في مصر بعد 6 شهور
كشفت الاعلامية لميس الحديدي، أن بنك "ستاندرد تشارترد" سيفتتح أول فرع في مصر بعد 6 شهور، وهذا يعتبر أول نتاج لتعديل قانون البنوك، وهو موجود في 70 دولة حول العام وأصوله 817 مليار دولار.
 


سفير مصر بالكاميرون: تحفظات كبيرة على ملعب مباراة الفراعنة وكوت ديفوار
كشف مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون، آخر استعدادات منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا، التى تقام بالكاميرون، مضيفا أن منتخب مصر يستعد لمواجهة كوت ديفوار المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 من منافسات بطولة الكان.
 

هوا إحنا ناقصين.. تعليق لميس الحديدي على مقترح منح إجازة أبوة
علقت الاعلامية لميس الحديدي، على مقترح أحد نواب الشيوخ بمنح الأب إجازة أبوة، مازحة "مش عارفة  إيه الاقتراح ده؟ هو إحنا ناقصين مش عارفة يستحقوها ولالأ؟.
 


حقوق النواب: مشروع قانون تنظيم الخطابة يتصدى للفتاوي المريبة ويحارب نشر التطرف
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، كان مقدما منذ الدورة السابقة للبرلمان، ثم أُعيد تقديمه مع الدورة الجديدة للبرلمان؛ من أجل التصدي للفتاوى المريبة، والتي تساعد على نشر التطرف في مصر والمنطقة العربية.
 

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية عنيفة وأمطار على محافظات الجمهورية
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة العظمي بالقاهرة ستكون مابين ١٢ ل١٣ درجة أما الصغرى ستكون ٦ درجات.
 

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