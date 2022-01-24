بعد إصابة أشرف قاسم به .. أعراض وعلاج التهاب الأعصاب الطرفية

يعاني أشرف قاسم لاعب الكرة القدم بالزمالك والهلال السعودي من التهاب الأعصاب الطرفية وخشونة فى الركبة.

ووفق التقارير المتداولة فقد كشف أشرف قاسم أنه لم يستطيع علاج مشكلة خشونة الركبة وإجراء عملية تغيير المفصل بسبب معاناته من مرض التهاب الأعصاب الطرفية مما جعل الأطباء يتراجعون عن هذه العملية لحين تحسن حالة الأعصاب وعلاجها بشكل مناسب وهو حاليا لايستطيع العودة للمعلب بسبب هذه المشاكل الصحية.

وفي هذا الإطار نعرض المزيد من المعلومات حول مرض التهاب الأعصاب الطرفية وأفضل طرق علاجه.



وقال الدكتور أحمد عصمت، استشارى المخ والأعصاب، إن مرض التهاب الأعصاب الطرفية أحد أمراض الأعصاب التى تتطلب علاج صحيح وسريع قبل تدهور الحالة وحدوث مضاعفات الخطيرة.



وأوضح “عصمت ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن التهاب الأعصاب الطرفية يتسبب فى بعض الأحيان فى مضاعفات خطيرة للمرضى من بينها عدم القدرة على الحركة والمشي وعدم التحكم في حركة اليد مما يجعل المريض في بعض الحالات غير قادر على ارتداء ملابسه بمفرده مما يتسبب في تعطل حياته إذا لم يتلقى العلاج المناسب.

وأضاف أن التهاب الأعصاب الطرفية تختلف شدته من شخص لأخر ولكنه عادة ما يتسبب في المعاناة من الضعف الشديد والشعور بالهزل .

مشيرا إلى أن تشبيه حالات أشرف القاسم بمرض مؤمن زكريا يرجع إلى أن التهاب الأعصاب في بعض الأحيان ينتج عنه نقص في الكتلة العضلية والتى تجعل الإنسان هزيل وضعيف وغير قادر على ممارسة الرياضة وقد يسبب الإعاقة في بعض الأحيان.



وأكد “ عصمت” أن العلاج الصحيح لمرض التهاب الأعصاب الطرفية يتوقف على عدة أمور مهمة أبرزها حالة المريض العامة والسبب الرئيسي معانته من هذه المشكلة حيث توجد أسباب عديدة وراء التهاب الأعصاب الطرفية من بينها الإصابة بمرض السكري وإهمال متابعته ، والروماتويد ، وأمراض المناعة الذاتية.

وكشف “عصمت” أن علاج التهاب الأعصاب الطرفية يعتمد بشكل رئيسي على معالجة السبب فى الإصابة به حيث تتحسن الحالة بشكل سريع وتلقائي، وبعد ذلك يتم تنشيط الأعصاب واستخدام جلسات فصل البلازمة ، وحقن أمينوجلوبين، مؤكدا على أن كل هذه العلاجات يحددها الطبيب المعالج لمعرفة بتفاصيل الحالة الصحية لكل مريض ولكن يجب أن يتم علاج التهاب الأعصاب الطرفية في البداية.