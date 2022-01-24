في الشتاء.. أسرع رجيم لحرق الدهون خلال أسبوعين

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لحرق الدهون ونسف الكرش خاصة ممن يفرطون في تناول الطعام بسبب برودة الجو في فصل الشتاء يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لحرق الدهون في أسبوعين إليك خطته وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

الأسبوع الأول



الإفطار 6 صباحا

طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم

بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة



الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا



2 سمكة مشوية + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو



3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة +طبق مكرونة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات

قطعة فاكهة



العشاء .. قبل النوم بساعة

شريحة جبن نستولايت +1 توست سن

أو قطعه من الجبن القريش +1 توست سن

الأسبوع الثاني



الإفطار ..

-4 ملاعق فول + 1 توست سن

أو

كوب من بذور الشوفان



الغداء ..

نصف فرخة مشوية أو مسلوقة

سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق

العشاء :

جبنة ملح خفيف وسلطة

أو

2 زبادى لايت .

أو

طبق من الفاصوليا الخضراء مع السمك المشوي أو طبق من البروكلي مع الفطر الطازج سمك السلمون المشوي.

يمكنك بجانب الرجيم التالي الاعتماد عل تناول الأعشاب الحارقة بين الوجبات مثل الجنزبيل والقرفة فهي تسد الشهية وتحرق الدهون أسرع .