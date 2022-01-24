عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في الشتاء.. أسرع رجيم لحرق الدهون خلال أسبوعين

رجيم
رجيم

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لحرق الدهون ونسف الكرش خاصة ممن يفرطون في تناول الطعام بسبب برودة الجو في فصل الشتاء يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لحرق الدهون في  أسبوعين إليك خطته وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

الأسبوع الأول 


الإفطار 6 صباحا
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم 

بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة 
 

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا 
 

2 سمكة مشوية   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو 
 

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة +طبق مكرونة

 

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

قطعة فاكهة
 

العشاء .. قبل النوم بساعة 

شريحة جبن نستولايت +1 توست سن 

أو قطعه من الجبن القريش +1 توست سن 

مع برودة الجو أسرع رجيم لحرق الدهون والسيطرة على شهيتك

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لنحت قوامك

الأسبوع الثاني 


الإفطار ..
-4 ملاعق فول + 1 توست سن
أو 
كوب من بذور الشوفان

الغداء ..
نصف فرخة مشوية أو مسلوقة
سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق
العشاء :
جبنة ملح خفيف وسلطة
أو
2 زبادى لايت .
أو 
طبق من الفاصوليا الخضراء مع السمك المشوي أو طبق من البروكلي مع الفطر الطازج سمك السلمون المشوي.

يمكنك  بجانب الرجيم التالي الاعتماد عل تناول الأعشاب الحارقة بين الوجبات مثل الجنزبيل والقرفة فهي تسد الشهية وتحرق الدهون أسرع .

رجيم سريع حرق الدهون نسف الكرش النظام الغذائي اسبوعين

موضوعات متعلقة

في 4 أسابيع.. أسرع رجيم يحول جسمك لماكينة حرق

فى 14 يوم.. أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد ونحت القوام

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مستهل تعاملات الاثنين 24- 1- 2022

امتحانات الصف الأول الثانوي| الطلاب يتوافدون على المدارس لأداء اختباري الكيمياء والجغرافيا

أخبار الرياضة.. أول الراحلين عن الزمالك في يناير.. حقيقة العينة الإيجابية لـ6 لاعبين في الدوري المصري.. الأهلي: تنسيق بين فيفا وكاف بشأن كأس العالم للأندية

حدث ليلا| زيادة كبيرة في أعداد كورونا..هجوم شرس على فيلم أصحاب ولا أعز.. الإمارات تعترض صواريخ حوثية

علاقتي بأهلي سطحية لتجنب المشاكل فهل علي إثم؟.. الإفتاء توضح

"معلومات الوزراء": تطوير المدارس التكنولوجية واليابانية أحد أهم إنجازات قطاع التعليم بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

أول تعليق من منى زكي على أزمة فيلم "صحاب ولا أعز"

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ