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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس وكالة مكافحة المنشطات يكشف حقيقة العينة الإيجابية لـ6 لاعبين في الدوري

الدوري المصري
الدوري المصري

تحدث حازم خميس رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن حقيقة تعاطي 6 لاعبين في الدوري المصري للمنشطات، مشددا على أن هذا الأمر غير صحيح وهناك اثنان فقط بين لاعبي الدوري المصري تعاطا المنشطات.

قال حازم خميس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “هناك حالتان فقط ظهرت في الدوري المصري ثُبت تعاطيهما للمنشطات، وتم إرسال خطاب رسمي من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاتحاد كرة القدم نطالب من خلاله بإرسال اللاعبين إلى لجنة الاستماع في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لبحث بعد ذلك الإجراءات المتخذة ضد اللاعبين”.

وأضاف: "فيروس كورونا يسبب التهابات بعضلة القلب وأحذر الرياضيين، وقد يتسبب في جلطات حتى بعد التعافي من هذا المرض".

وأشار حازم خميس إلى أن فيروس كورونا يؤثر سلبا على جميع الرياضيين حتى بعد التعافي ويحتاج الأمر إلى برنامج علاجي خاص من أجل العودة بالشكل الأمثل والطبيعي.

حازم خميس رئيس الوكالة المصرية حازم خميس الدوري المصري فيروس كورونا المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات إتحاد كرة

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