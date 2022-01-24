رئيس المحلة يباشر تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

باشر اللواء حسين لبيب عطيه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى مراحل سير العمل بمقرات دواوين الوحدات المحلية لقرى محلة حسن و ميت الليت بنطاق مركز المحلة .



جاء ذلك في إطار متابعة العمل و المرور على المؤسسات الحكومية للتأكد من حسن سير العمل و انتظام أدائه .



كما أجري رئيس المدينة عدد من اللقاءات مع مديري وموظفي الإدارات المختلفة للتأكد من انتظام العمل مؤكدا علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

بينما في نطاق الجولة فاجئ مركز الرعاية الصحية الأولية بمحلة حسن بزياره تضمنت الصيدلية و معمل الدم و الأشعة و تنظيم الأسرة و عيادات الكشف الخارجية ( الجراحة والباطنة والأسنان ) فضلا عن متابعة مراحل د تطعيم المواطنين للقاح كورونا و متابعة مدى توافر الأدوية اللازمة.

كما تفقد مركز شباب محلة حسن الذى يضم ملعب كرة قدم و مبنى إداري و جارى عمل حمام سباحه جديد لأول مره بمراكز الشباب على مستوى مركز المحلة و ملعب جديد لألعاب الصالات ( كرة اليد و السلة و الطائرة ) .

و أكد رئيس المدينة العمالية على دعمه الكامل لجميع الفرق الرياضية التي تمثل مركز الشباب.

واختتم رئيس المدينة الجولة بالمرور على نقطة إطفاء و نقطة الشرطة بمحلة حسن.

كما وجه مسئولي التفتيش المالي والإداري بديوان مركز المحلة بعمل تفتيش مفاجئ على سجلات الحضور و الانصراف بجميع الجهات التي شملتها الزيارة أسفرت عن تحرير محضر رسمي لإثبات مخالفة ترك عمل لعدد 3 أفراد بمركز الرعاية الصحية الأولية لمحلة حسن.

FB_IMG_1643008863519

FB_IMG_1643008861525

FB_IMG_1643008871123

FB_IMG_1643008868700

FB_IMG_1643008875506

FB_IMG_1643008912448

FB_IMG_1643008852770