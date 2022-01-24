الصحة : لقاح كورونا آمن تماما على المرأة الحامل وحديثة الزواج |فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، تعقيبا على تخفيض منظمة الصحة العالمية سن الأطفال المسموح لهم بتلقي لقاح فيروس كورونا ، إنه كلما زادت مأمونية اللقاحات كلما تم توسيع مجال المرحلة العمرية لتلقي اللقاح.

موضحا أن منظمة الصحة العالمية اختصت في البداية الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة ، وأصحاب الأمراض المزمنة ، ومن ثم باقي فئات المجتمع .

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن العالم بدأ في التحرك بتغطية عمرية أسرع ، نظرا لأن الأطفال قد يكونوا معرضين للإصابة ، ومن الممكن أن يكونوا أحد عناصر نقل الفيروس ، مؤكدا :" كلما زادت التغطية العمرية للقاح كورونا كلما عادت المجتمعات لسابق عهدها ما قبل كورونا ".



ونوه " عبد الغفار " أن تطعيم فيروس كورونا أمن تماما على المرأة سواء أن كانت حامل أو مخططة للحمل ، ولا توجد أثار جانبية في تلقيح السيدات الحوامل ، أو المقبلين على الحمل.

وأضاف أن الشائعات التي طالت تطعيم فيروس كورونا حدث مثلها مع تطعيم " شلل الأطفال " ، متابعا : " قيل أن تطعيم شلل الأطفال يؤثر على الخصوبة وكأن التاريخ يعيد نفسه " .

وعلى جانب أخر ، أكدت منظمة الصحة العالمية أن "أوميكرون" ليست نسخة أخيرة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، موضحة أن المتحورات الجديدة قد تكون أكثر عدوى.

وقالت المديرة الفنية لبرامج الطوارئ في المنظمة وخبيرة الأمراض المعدية، ماريا فان كيرخوف، في حديث لبرنامج "العلم خلال 5 دقائق" الذي يبحث على موقع المنظمة: "كلا سيستمر الفيروس في التداول كلما ازدادت الإمكانيات المتوفرة لتغيره"، بحسب "روسيا اليوم"