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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تغريم 10 محال ورفع 60 حالة إشغال في حملة بالإسكندرية

حملة في حي وسط الإسكندرية
حملة في حي وسط الإسكندرية

شنت الأجهزة المعنية في حي وسط الإسكندرية حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة وتغريم المخالفين.

وتفعيلا لقرارات وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعزة سعد رئيس حي وسط، تم الدفع بحملة مكبرة لتحقيق الانضباط وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات.

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قاد الحملة أيمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق، وجابت شوارع: شامبليون، محرم بك، الرصافة، المأمون، الأبعادية علي شيحه، قناة السويس، غيط الصعيدي، ابن عتيق، وعرفان، واسفرت عن تغريم عشرة محلات، ورفع ٦٠حالة إشغال متنوع.

وقد تم التنبيه والتشديد علي الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة طبقا لقرارات  وزير التنمية المحلية.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

الاسكندرية فيروس كورونا التنمية المحلية وزير التنمية المحلية محافظ الاسكندرية صحة المواطنين اللواء محمد الشريف

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