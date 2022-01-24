عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزيرة الثقافة تلتقى محافظ الغربية لبحث تكثيف النشاط الفكرى والفنى بالإقليم

صدى البلد

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بديوان عام محافظة الغربية ضمن برنامج زيارتها ، لافتتاح مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، لبحث تكثيف النشاط الفكرى والفنى وتفعيل عدد المشروعات الابداعية بالمحافظة، وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب ، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت عبد الدايم، إن الإبداع يلعب دورا هاما فى تنمية الوعى والادراك وتطوير المجتمع وبناء الانسان ، مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية الهادفة إلى نشر التنوير ، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية اكتشاف الموهوبين والنابغين في كافة المجالات الفنية والأدبية واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن احلامهم وطموحاتهم .

وأضافت أن تفعيل خطط إنشاء وتطوير المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية ، ينعكس إيجابًا على إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعى لكافة ربوع الوطن، متابعة أن عمليات الإنشاء والتطوير للمنشأت الثقافية بمحافظة الغربية يمثل قيمة مضافة للبنية الثقافية التي تملكها الدولة باعتبارها أحد أدواتها التنويرية مؤكدة دور هذه المنشآت في نشر الفكر الجاد والفن الراقى .

من جانبه ، أشاد محافظ الغربية بجهود وزارة الثقافة والنشاط الثقافي والفني المقدم لابناء المحافظة وسرعة تطوير  العديد من المواقع الثقافية التي اصبحت روافد هامة لبناء الانسان بالاضافة الي دعم المكتبات واكتشاف الموهوبين والنابغين .

وتناول اللقاء أهمية تكثيف العمل الثقافي بالمحافظة، وتفعيل عدد كبير من المشروعات الابداعية ولمبادرات والقوافل الثقافية ، وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين وزيرة الثقافة ومحافظ الغربية .

إيناس عبد الدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية وزارة الثقافة عضو مجلس النواب الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

ترشيحاتنا

ألمانيا.. جرحى في إطلاق نار داخل جامعة وانتحار المنفذ

صعوبة التسجيل بالامتحانات بالخارج .. طلب إحاطة عاجل لـ وزير التعليم

مدبولي : استمرار العمل مع الجمعيات الأهلية لتنفيذ مشروع "سكن كريم" بالقرى

بسبب فيب شيشة.. حريق يلتهم غرفة نوم كاملة| صور

القصير: الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس لزراعة القصب بنظام الشتلات

هل يجوز جمع الصلاة أو تركها في المسجد بسبب البرد.. عالم أزهري يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميني باص بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

درجات الحرارة تحت الصفر .. موعد انتهاء موجة الصقيع

الأرصاد: سقوط أمطار على المناطق الشمالية.. وموجة شديدة البرودة بدءا من الأربعاء

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

ضبط طالب ابتز طالبة بالصف الثالث الإعدادي في المنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

مش المانجة بس.. فواكه ترتفع أسعارها بسبب التغير المناخي وبرودة الطقس "فيديو"

نجمات دافعن عن منى زكي .. وبيان مفاجئ من نقابة الممثلين

بأمر من جهاز حماية المستهلك.. سلع لا يجوز استبدالها أو إرجاعها

داعية إسلامي يفسر كيف يعرف الدجّالون أسرار الأشخاص | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ