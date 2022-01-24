وزيرة الثقافة تلتقى محافظ الغربية لبحث تكثيف النشاط الفكرى والفنى بالإقليم

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بديوان عام محافظة الغربية ضمن برنامج زيارتها ، لافتتاح مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، لبحث تكثيف النشاط الفكرى والفنى وتفعيل عدد المشروعات الابداعية بالمحافظة، وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب ، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت عبد الدايم، إن الإبداع يلعب دورا هاما فى تنمية الوعى والادراك وتطوير المجتمع وبناء الانسان ، مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية الهادفة إلى نشر التنوير ، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية اكتشاف الموهوبين والنابغين في كافة المجالات الفنية والأدبية واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن احلامهم وطموحاتهم .

وأضافت أن تفعيل خطط إنشاء وتطوير المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية ، ينعكس إيجابًا على إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعى لكافة ربوع الوطن، متابعة أن عمليات الإنشاء والتطوير للمنشأت الثقافية بمحافظة الغربية يمثل قيمة مضافة للبنية الثقافية التي تملكها الدولة باعتبارها أحد أدواتها التنويرية مؤكدة دور هذه المنشآت في نشر الفكر الجاد والفن الراقى .

من جانبه ، أشاد محافظ الغربية بجهود وزارة الثقافة والنشاط الثقافي والفني المقدم لابناء المحافظة وسرعة تطوير العديد من المواقع الثقافية التي اصبحت روافد هامة لبناء الانسان بالاضافة الي دعم المكتبات واكتشاف الموهوبين والنابغين .

وتناول اللقاء أهمية تكثيف العمل الثقافي بالمحافظة، وتفعيل عدد كبير من المشروعات الابداعية ولمبادرات والقوافل الثقافية ، وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين وزيرة الثقافة ومحافظ الغربية .