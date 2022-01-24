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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. الكشف عن مخطط ضخم لنشر الجيش الأمريكي في شرق أوروبا

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في نشر القوات والطائرات والسفن الحربية في دول البلطيق وأوروبا الشرقية ، كوسيلة لردع روسيا عن غزو أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، قالت مصادر إن البيت الأبيض يفكر حاليًا في نشر ما بين 1000 و 5000 جندي، مع احتمال زيادة هذا العدد عشرة أضعاف إذا تدهور الوضع. 

وبحسب ما ورد تم تقديم الخيارات إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، من قبل وزارة الدفاع الأمريكية يوم السبت، ويُزعم أن بايدن قد يتخذ قرارًا هذا الأسبوع.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

ويعتقد البعض أن التوغل العسكري بات وشيك.

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ولكن الكرملين، نفي مرارًا وتكرارًا التلميحات إلى أنه يخطط للغزو ، مؤكداً أنه يحق له التحرك عسكريًا على أرضه بالشكل الذي يراه مناسبًا.

وحذرت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، موسكو من عواقب وخيمة في حالة غزو أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الشديدة التي يمكن أن تشل الاقتصاد الروسي. 

واعترف الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، بوجود خلافات في الرأي حول أفضل طريقة لمعاقبة الكرملين، لكنه وعد بأن كتلة الناتو التي تقودها الولايات المتحدة “ستفرض تكاليف باهظة على روسيا والاقتصاد الروسي”.

في العام الماضي، وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الاتهامات بأن روسيا تخطط لمهاجمة “لا أساس لها وخاطئة”.

الناتو روسيا البيت الأبيض الولايات المتحدة جو بايدن موسكو الجيش الأمريكي أوكرانيا

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