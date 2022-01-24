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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

8 نجوم في بدلة الضابط.. من الممثل الأبرز اقناعًا في تاريخ السينما المصرية؟

نجوم في بدلة الضابط
نجوم في بدلة الضابط

لم تبخل علينا السينما المصرية يوماً فقد وضعت المشاهد دوماً في الصورة، أبرزت له كافة جوانب الحياة بطريقتها الخاصة، لتصبح السينما مرأة المجتمع التي تعكس لنا الصورة الغائبة، منحتنا صور مختلفة ومشاهد عدة عن الظابط المصري الذي جسده العديد من نجوم الفن سواء في قديماً، أو حديثاً من الأجيال الجديدة، ليظل دور ضابط الشرطة عمل فني مهم في حياة كل نجم قدم هذا الدور. 

تحل غداً ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية، وتقديراً لدور الضابط ومهمته وانعكاس  ما يقوم الضباط الجنود المجهولين وراء كل نجاح تحققه الدولة المصرية، جسد العديد من النجوم دور الضابط، ولكل نجم طريقته الخاصة في إقناع جمهوره بكونه ضابط شرطة حتى كاد أحدهم أن يلقب بـ باشا مصر لبراعته في تقديم دور الضابط . 

أنور وجدي

من عشرينات القرن الماضي وحتى الآن شاهدنا العديد من النجوم في بدلة الضابط، كان منهم النجم أنور وجدي الذي قدم دور الضابط في كثير من أفلامه، منها فيلم 4 بنات وظابط مع نعيمة عاكف وأمينة رزق، كذلك قدم دور الضابط في فيلم النمر، الذي يبحث عن أفراد عصابة تتاجر في المخدرات، كما قدم دور الضابط في فيلم ريا وسكينة 

يوسف وهبي

"من حكمدار بوليس العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس، لا تشرب الدواء الذى أرسلت ابنتك فى طلبه، الدواء فيه سم قاتل" .. تلك المقولة الشهيرة بصوت النجم يوسف وهبي الذي قدم دور الضابط الشهم ذات الخصال الإنسانية الذي حاول إنقاذ حياة مواطن من الموت بسبب زجاء دواء قاتلة، وذلك في فيلم حياة أو موت الشهير عام 1954 . 

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 صلاح ذو الفقار

أبدع النجم صلاح ذو الفقار في دور الضابط حينما قدم فيلم الرجل الثاني، الذي يخوض تجربة صعبة وينتحل شخصية أخرى للدخول وسط عصابة لمحاولة كشف لغز مقتل شقيق صباح . 

كما قدم صلاح ذو الفقار نموذج مثالي لضابط الشرطة في فيلم كلهم أولادي عام 1960، ليقم بواجبه على أكمل وجه واضعاً القانون فوق أي اعتبار،و يقبض على أخيه داخل المنزل بعد أن يكتشف أنه ارتكب جريمة ويرفض توسلات أمه ويقبض على أخيه فى صورة مثالية لضابط الشرطة . 

نور الشريف

قدم نور الشريف دور الضابط في فيلم لهيب الانتقام عام 1993، وقدم دور ضابط أيضا في فيلم الوحل 1987 كما قدم دور الضابط في فيلم الكلام في الممنوع عام 2000، وتتمحور قصة الفيلم عن الضابط حسام الذي إلقاء القبض على الدكتور رياض المحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل، لكنه يكتشف أبعاد أخرى للجريمة تشير إلى تورط مافيا تتاجر في الحبوب المخدرة ليسعى حسام لكشف تلك المافيا.

أحمد السقا

وانتقالاً إلى الجيل الحديث، فقد برع النجم أحمد السقا في تقديم دور الضابط في عدة أعمال مختلفة وصل عددها حوالي 8 أعمال وهي بالترتيب : مسلسل حلم الجنوبي – 1995 ، مسلسل رد قلبي – 1998 ، ف، يلم أيام السادات – 2001 ،  فيلم تيمور وشفيقة – 2007 ، مسلسل عايزة أتجوز – 2010، فيلم المصلحة – 2012، مسلسل خطوط حمراء – 2012 ، حرب كرموز 2018 . 

أمير كرارة

بمجرد أن قدم أمير كرارة الجزء الأول من مسلسل كلبش، ولقب سريعاً بـ باشا مصر الضابط الأشهر في الدراما المصرية على مدار ال3 سنوات الماضية ، كما برع في دور الضابط في فيلم حرب كرموز عام 2018، ليصبح دور الضابط يليق بطلة أمير كرارة وينتظره الجمهور في كل عمل فني جديد . 

أحمد مكي

من الكوميديا إلى الدراما المختلفة، انتقل النجم أحمد مكي وقدم دور الضابط يوسف في مسلسل الاختيار 2 وهو الدور الذي لاقى نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي واعتبره الجمهور تغييراً لجلد النجم أحمد مكي وترك بصمة واضحة مع المشاهدين الذين ينتظرون الجزء الثالث من الاختيار . 

أحمد عز 

قدم النجم أحمد عز دور الضابط الوسيم في فيلم الخلية مع الفنان محمد ممدوح، في ملحمة مميزة ، وقال عز عن هذا الفيلم أنه لا يجمل صورة وزارة الداخلية في فيلم «الخلية»، وكل ما يشغله هو تقديم عمل فني ناجح .

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