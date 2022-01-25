شبانة يكشف عن سبب الخلاف بين الزمالك وسيف الجزيري

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مسئولي نادي الزمالك، تنتابهم حالة من الغضب تجاه التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق؛ بسبب إرساله إنذارًا ضد النادي؛ لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وتابع شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC : "على الرغم من وجود سيولة مالية في الزمالك وإمكانية دفع مستحقات اللاعب لكن الإدارة رفضت دفع المبلغ للاعب في الوقت الحالي، لمضايقته، وتمسكوا بعدم دفع أي مستحقات له إلا في اليوم الأخير من الشكوى التي تصل مدتها لأسبوعين.

وواصل: "العلاقة بين الجزيري وإدارة الزمالك وصلت إلى طريق مسدود في الفترة الأخيرة واللاعب يشعر بعدم الراحة في النادي من الأساس وغاضب بشدة من طريقة تعامل إدارة الزمالك معه.

وختم شبانة: "ما زاد من غضب اللاعب هو معرفته بوجود سيولة مالية في النادي وتعنت الإدارة معه ورفضهم دفع مستحقاته.