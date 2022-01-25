خبير: السياسة الخارجية المصرية المتزنة جعلت لنا ثقلا سياسيا كبيرا في العالم

قال الدكتور حامد فارس ، خبير الشئون العربية ، إن العلاقات المصرية الجزائرية تتسم بأن لديها تاريخا كبيرا من التعاون المشترك ، متابع أن مصر من أوائل الدول الداعمة للجزائر الشقيقة في ثوراتها التحريرية .



وأضاف حامد فارس خلال حواره ببرنامج " هذا الصباح" والمُذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ،أن مصر والجزائر ركنين رئيسيين في الحفاظ على الأمن القومي العربي ومحدداته .



وأشار " فارس" ، إلى أن السياسة الخارجية المصرية المتزنة جعلت الدولة المصرية لها ثقل سياسي كبير سواء على المستوى الدولي أو حتى المستوى العربي والإقليمي، مؤكدًا أن عام 2021 نجحت من خلاله الدولة المصرية في وضع أطر جديدة لسياساتها الخارجية.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، فور وصوله إلى مطار القاهرة في زيارة تستغرق يومين.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان خلال الزيارة العديد من الملفات الهامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمها مناقشة الاستعدادات لإقامة القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر، والمعوقات التي تقف أمامها.





