علاقات راسخة ومتطورة.. تعليق النائب محمود القط على زيارة الرئيس الجزائري لمصر

علق محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، على زيارة الرئيس الجزائري لمصر، قائلا: الشعبين يجمعهما نفس الخصائص والصفات، فكلاهما يرفضان الاستعمار وكلاهما نادى بالاستقلال، متابعا: مصر كانت لها دور كبير في رفض الاستعمار الفرنسي.



وأضاف "محمود القط" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجزائر كان لها دور كبير في دعم مصر خلال حرب 73، متابعا: الجزائر ردت الجميل لمصر بمنتهى القوة خلال حرب 73 ".

وأوضح أن العلاقات المصرية الجزائرية شهدت تباين ولكن كان هناك تحافظ وتعاون مستمر، متابعا: الرئيس السيسي وطد العلاقات المصرية الجزائرية بشكل كبير، أول زيارة خارجية للرئيس السيسي في عام 2014 كانت للجزائر.



واسترسل: هناك تعاون مشترك بين مصر والجزائر في ملفات الطاقة والغاز والاستيراد والتصدير، متابعا: الرئيس السيسي شدد على أهمية تطوير العلاقات المصرية الجزائرية.



ولفت إلى أن استقبال الرئيس السيسي مع نظيره الجزائري بالأمس كان مختلف وملئ بالشغف والعمل.