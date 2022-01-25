إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 4 أشخاص صباح اليوم الثلاثاء ، في حادث مروري إثر تصادم دراجة نارية وسيارة، أمام مصنع السويسرية شرق النيل في بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج وتم تقديم الإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية أمام مصنع السويسرية شرق النيل، ووجود حالات إصابة.

على الفور وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى اقرب مستشفى لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية.



فيما دفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.



وتبين أن المصابين في الحادث هم:

أحمد رجب فكري، 30 سنة، مقيم محافظة المنيا، عامل بمصنع الشيكولاته، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى مع جروح وسحجات بالجسم

أحمد علي معوض، 37 سنة، عامل بمصنع الشيكولاته، مقيم بمحافظة الفيوم، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، مع سحجات وكدمات بالجسم

ابو الجود محمود، 19 سنة، مقيم قرية إهناسيا الخضراء، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، مع جروح وسحجات بالجسم

محمد أبو السعود محمد، 15 سنة، مقيم قرية إهناسيا الخضراء، مصاب بجرح بفروة الرأس حوالي 5 سم مع اشتباه خلع بكعب القدم الأيمن.



جرى تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.