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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطب البيطري بالغربية: تحصين 19 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم "الثلاثاء"،  ضد  مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى المحافظة وصل إلى 19 ألف رأس ماشية، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 والتى انطلقت في 22 يناير وتستمر لمدة شهر.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  133 ألف حيوان من "الأبقار"، و42 ألف من "الضأن"، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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وناشدت المديرية جميع  المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخري المتنقلة من باب إلي باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة والقيمة المالية لتحصين الحيوان من الأبقار  10" جنيهات"، وللضان "75.2 جنيها".

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