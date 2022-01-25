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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 26 حالة تعد ومخالفات على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز البداري

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو ما أسفر عن إزالة 26حالة تعدي ومخالفات مباني على أراضي زراعية واملاك دولة بمركز البداري لافتاً إلى التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات دون تهاون أو تراجع عن استرداد حق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات موضحاً أن الأجهزة التنفيذية تشن تلك الحملات وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ19 الجاري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة حيث بدأت بالمرحلة الأولى يوم 19 يناير الجاري وتستمر حتى 30 من نفس الشهر ثم تعقبها المرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير المقبل والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس القادم.

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وفي هذا الإطار فقد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة محمد حسن رئيس المركز حملة إزالة لعدد 8حالات تعدي كمباني على أراض أملاك دولة بمركز البداري على مساحة 250م فضلاً عن إزالة 16حالة تعدي على مساحة 94فدان و12 قيراط بالإضافة إلى حالتين على مساحة 600متر بمشاركة نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وبالتنسيق مع مركز شرطة البداري ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات التي بدأت الأربعاء الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

 

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