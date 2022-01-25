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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تواصل تباين أداء مؤشراتها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة

واصلت البورصة المصرية تباين أداء مؤشراتها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية مما أدى إلى هبوط مؤشر إيجي إكس 30 مقابل ارتفاع مؤشري الأسهم المتوسطة والأوسع نطاقا.

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تباين في آداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 11572 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2001 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13707 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4573 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2145 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3148 نقطة.

البورصة البورصة المصرية المستثمرين مبيعات المستثمرين الأسهم المتوسطة ايجى أكس 30 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

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