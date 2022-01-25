مبادرات وإنشاء مستشفيات.. الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع المواطن في المقام الأول

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرها الربع سنوي، الذي يتناول أبرز الجهود والإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وذلك في ضوء أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الحادي عشر من سبتمبر الماضي.

ويستعرض تقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتحديدا من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر.

وشمل التقرير على عدد من البنود يُعرَض من خلالها الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.

ويعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، جهود الدولة في ملف الصحة باعتباره أحد أهم ملفات حقوق الإنسان والتي تشمل عدد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بصحة المواطن المصري والتي استوى على عدد من المحاور ومنها :

التصدي لجائحة كوفيد 19

وقال التقرير، إن إجمالي عدد متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 بجرعتين في مصر حتى 22 ديسمبر 2021 نحو 19.1 مليون شخص كما نجحت مصر في تصنيع نحو 60 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد المستجد بحلول نهاية شهر أكتوبر 2021.

وكشف التقرير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أفصحت يوم 18 نوفمبر 2021، عن أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم المضاد لفيروس كوفيد 19، حيث أشارت إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين لقاح التطعيم، حتى الآن، بلغ (966,367) بنسبة 60%، بينما بلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة (542,444) بنسبة 34%، وبلغ عدد المسجلين لتلقي اللقاح (62,885) بنسبة 4%، في حين أن عدد العاملين الجاري تسجيلهم (25,704) بنسبة 2%، من إجمالي (1,597,832) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم في الـ 27 محافظة.

منظومة التأمين الصحي الشامل

واكد التقرير: ان إحدى نقاط النتائج المستهدفة بالبند الأول المعني بالحق في الصحة من المحور الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات وفقا للمراحل الست المقررة والتي تنتهي في عام 2030 بشمول 100% من المواطنين بمنظومة التأمين. في ضوء ما سبق بذلت مؤسسات الدولة المعنية الجهود الاتية بغية تحقيق هذا الهدف المنصوص عليه بوثيقة الاستراتيجية:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم 17 أكتوبر 2021 ، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بـ السويس وأسوان بلغت 1.5 مليون مواطن قبل بدء إطلاق المنظومة.

تطوير وإنشاء المنشآت الصحية

وذكر التقرير أن وزارة الصحة والسكان عن اعلنت تطوير وإنشاء 11 مستشفى بعدد من المحافظات، وذلك خلال الفترة من شهر يونيو 2021 وحتى 16 ديسمبر 2021، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وتنقسم هذه المشاريع التي تم الانتهاء منها كما هو مبين أدناه:

إنشاء مستشفى المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية، بسعة 191 سرير، وبتكلفة 286 مليون و700 ألف جنيهًا .

تشييد مستشفى برديس بمحافظة سوهاج بسعة 28 سريرا، بتكلفة 66 مليون 732 ألف جنيهًا.

تم عمل تطوير شامل لمستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بسعة 65 سرير، وبتكلفة مالية 326 مليون و649 ألف جنيهًا.

تم إحداث تطوير شامل لـ 5 مستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، وهم مستشفى الحامول المركزي بقيمة 499 مليون و749 ألف جنيهًا، ومستشفى حميات كفر الشيخ بقيمة 38 مليون و728 ألف جنيهًا، وحميات مطوبس بقيمة 36 مليون و937 ألف جنيهًا، وحميات دسوق بقيمة 32 مليون و810 ألف جنيهًا، ومستشفى صدر كفر الشيخ بقيمة 38 مليون و128 ألف جنيهًا.



ولفت التقرير أن الدولة تتوسع في تطوير وإنشاء المنشآت الصحية إسهاما واضحا في جهود تحقيق عدد من النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالبند الأول المعني بالحق في الصحة من المحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أبرزها:

تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوي الجمهورية وخاصة المناطق الريفية والنائية والحدودية.

الارتقاء بمنظومة جودة الخدمات الصحية.

مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض

ولفت التقرير، أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت يوم 12 ديسمبر، عن فحص 7 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي. المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، ستستمر المبادرة سارية حتى نهاية العام الدراسي الجاري بجميع محافظات الجمهورية. وتضمن تلك المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب.

مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

ويشير التقرير: بنجاح مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية في فحص 21 مليونًا و357 ألفًا و888 امرأة، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو من العام 2019 وحتى 16 ديسمبر 2021، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان. وتشمل مبادرة السيد الرئيس الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

مبادرة 100 مليون صحة

ويشير التقرير، أن البند الأول من المحور الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يقضي بمواصلة واستكمال مبادرة 100 مليون صحة وفي ضوء ذلك تم إحراز النجاحات التالية في هذا الصدد خلال الربع الأخير من عام 2021:

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 45 ألف طفلاً، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة وعلاجهم بالمجان، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 13 من شهر يوليو 2021 وحتى السابع من ديسمبر 2021، وتستهدف المبادرة الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة.

وأضاف التقرير، أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت يوم 22 نوفمبر 2021 ، انطلاق العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي، للعام الرابع على التوالي تحت شعار "100 مليون صحة"، بالمجان. المبادرة انطلقت يوم 21 نوفمبر بجميع المدارس الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، وتم فحص نحو 733 ألف طالب حتى السادس والعشرين من ديسمبر 2021، وتستهدف المبادرة فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي.

وكشف التقرير : عن إعلان وزارة الصحة والسكان، فحص 32 ألف و850 من الأطفال المبتسرين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، منذ انطلاقها في 13 من شهر يوليو 2021 وحتى يوم 17 نوفمبر 2021، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

وأوضح التقرير أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن فحص مليون و148 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى يوم 18 نوفمبر 2021.

وأكد التقرير: أن وزارة الصحة والسكان عن إخضاع مليون و400 ألف مواطن، للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر 2021 وحتى 13 ديسمبر 2021 .

القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وذكر التقرير أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق 84 قافلة طبية، خلال شهر أكتوبر، بمختلف، وذلك للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال - لبطانة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

وكشف التقرير: عن إطلاق 131 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة خلال شهر نوفمبر استهدفت جميع المحافظات من ضمنها 44 قافلة طبية مجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية تم إطلاقها خلال الفترة ما بين 21 و30 نوفمبر 2021. واستهدفت، القوافل الطبية القرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19، وضمت القوافل كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، وتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية

ويقول التقرير: ات وزارة الصحة والسكان، أطلقت حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام. وتمثلت الحملة في تنظيم يوم رياضي للمرضى، تخلله إقامة مباريات لكرة القدم، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية داخل المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، بجميع أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 20 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان. واستمرت الحملة على مدار 30 يومًا، وتم خلالها تنظيم ندوات توعوية داخل مستشفيات الأمانة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، للعمل على نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية.

مبادرة نور حياة

أطلق صندوق تحيا مصر خلال شهر أكتوبر، قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في عدد من مراكز وقرى وأحياء محافظات جنوب سيناء، كفر الشيخ، ودمياط، وسوهاج، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف، والسويس، لإجراء الكشف الطبي على العيون لمواطني المحافظات، وتوفير العلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية للعيون مجانا.

ولفت التقرير إلى إجراء الكشف على ٣٠,٥٠٠ مواطن، وتم توفير 11,850 نظارة طبية، وصرف العلاج لـ 6100 مريض، بالإضافة إلى إجراء ١٧١٠ عمليات مياه بيضاء.

وأطلق صندوق تحيا مصر يوم 16 ديسمبر 2021، أولى قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة بمحافظة أسوان، وذلك بعد تجهيز غرفة عمليات خاصة بالعيون، لاستقبال الحالات المحولة من القوافل وإجراء التدخلات الجراحية. ونظم الصندوق قافلة نور حياة بقرية الشلال جنوب أسوان، على مدار يومي 16 و17 ديسمبر التي استقبلت نحو 1000 مواطن، لإجراء الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وصرف العلاج المطلوب من خلال الصيدلية الملحقة بالقافلة.

حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وبحسب التقرير: أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم ٢٠ ديسمبر، عن تطعيم ٨ مليون و٣٩٦ ألف و٣٤٠ طفل ، خلال اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، من بينهم 8485 من غير المصريين.

ويمثل عدد الأطفال الذي تم تطعيمهم نسبة 50.5% من العدد المستهدف للحملة وهو تطعيم 16 مليون و653 ألف و173 طفل.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان قد أُنشِئت بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.

ويأتي إنشاء اللجنة العليا كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، كما يعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، إذ إن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا في "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".