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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. توقعات المواطنين لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

صدى البلد

رصدت كاميرا "صدى البلد"، توقعات عدد من المواطنين لمباراة مصر وكوت ديفوار.


قال محمد حسني، إنه يتوقع فوز منتخب مصر 3 /0 على كوت ديفوار، وأن محمد صلاح ومحمد شريف سيحرزان الأهداف.


وأكد عمرو كمال، أن المنتخب سوف يفوز كعادته وسيدخل الفرحة على قلوبنا بنتيجة 2/ 1.


وأضاف حسام محمد، أنه المنتخب المصري سيفوز 2 /0 على كوت ديفوار، والذي سيحرز الأهداف هما محمد صلاح ومصطفى محمد.


واختتم زياد علي، بأن المنتخب يحتاج إلى التركيز بشكل كبير في الملعب، ومن المتوقع أن نفوز 2 /1 علي كوت ديفوار، و الذي سيحرز الأهداف محمد صلاح.

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