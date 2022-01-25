شاهد.. توقعات المواطنين لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

رصدت كاميرا "صدى البلد"، توقعات عدد من المواطنين لمباراة مصر وكوت ديفوار.



قال محمد حسني، إنه يتوقع فوز منتخب مصر 3 /0 على كوت ديفوار، وأن محمد صلاح ومحمد شريف سيحرزان الأهداف.



وأكد عمرو كمال، أن المنتخب سوف يفوز كعادته وسيدخل الفرحة على قلوبنا بنتيجة 2/ 1.



وأضاف حسام محمد، أنه المنتخب المصري سيفوز 2 /0 على كوت ديفوار، والذي سيحرز الأهداف هما محمد صلاح ومصطفى محمد.



واختتم زياد علي، بأن المنتخب يحتاج إلى التركيز بشكل كبير في الملعب، ومن المتوقع أن نفوز 2 /1 علي كوت ديفوار، و الذي سيحرز الأهداف محمد صلاح.