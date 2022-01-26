7 أطعمة تحتوي على سكريات مخفية أكثر من العادية 

يعاني حوالي 1.9 مليار بالغ حول العالم من السمنة المفرطة بسبب استهلاك الكثير من الأطعمة الغنية بالسكر هذا يجعلك تشتهي السكر في أي وقت ، خاصة في أوقات التوتر العاطفي

تعد بعض الأطعمة التي يتم تسويقها على أنها تحتوي على "صفر سكر" أو "صفر سعرات حرارية" أو "قليلة الدسم" غالبًا ما تحتوي على سكريات مخفية أكثر من الأطعمة العادية إليك أبرزها وفقا لموقع stylecraze



1. زبادي قليل الدسم



الزبادي مفيد لصحة أمعائك. يساعد في إنتاج بكتيريا الأمعاء الجيدة ويساعد على تحسين الهضم .

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن اللبن أو اللبن قليل الدسم أفضل من الحليب كامل الدسم. هذا ليس صحيحا. يحتوي الزبادي قليل الدسم على سكر ونكهة مضافة لجعله مذاقًا جيدًا مثل الزبادي كامل الدسم.

2. صلصة باربيكيو



تستخدم صلصة الباربيكيو عادة في تتبيل اللحوم والخضروات. يمكن أن تحتوي ملعقتان كبيرتان من صلصة الباربكيو على ما يصل إلى 16 جم من السكر المضاف .

3. عصائر الفاكهة المعبأة والصودا



لا شيء يمكنه التغلب على تناول الفاكهة الكاملة للحصول على جميع العناصر الغذائية. عصائر الفاكهة المعبأة منخفضة في الألياف والمعادن والفيتامينات. علاوة على ذلك ، قد تحتوي على سكر مضاف ونكهات وألوان صناعية.



4. الشاي الأخضر



للشاي الأخضر فوائد صحية مذهلة . يمكن لهذا المشروب الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين ومضاد للأكسدة أن يقاوم المرض ويعيد صحتك. اكتسبت العديد من أنواع الشاي الأخضر ذات النكهات شعبية كبيرة بسبب نكهتها الفريدة وطعمها الحلو.



القهوة أيضًا من المشروبات المحببة جدًا ، لكن إضافة السكر والقشدة يمكن أن تجعلها ضارة. استهلك الشاي الأخضر النقي والقهوة السوداء دون إضافة السكر والقشدة.

5. شاي مثلج



الشاي المثلج ليس سوى شاي مثلج محلى بالسكر أو أي شراب منكه آخر. يحتوي على سعرات حرارية عالية ويزيد من نسبة السكر ، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الشاي المثلج إلى تكوين حصوات الأوكسالات في الكلى .

إذا كنت من محبي الشاي ، فاختر الشاي العادي واشربه بدون سكر. يمكنك أيضًا تحضير الشاي المثلج في المنزل باستخدام الشاي والليمون والعسل والفواكه والأعشاب عالية الجودة.

6. ألواح جرانولا



الجرانولا أو ألواح الحبوب مصنوعة من الشوفان. لكنها ليست صحية مثل الشوفان العادي. تحتوي هذه الألواح على سكر مضاف مجاني تحتوي أيضًا على العسل والمكسرات والفواكه المجففة ، والتي يمكن أن تزيد من السعرات الحرارية التي تتناولها.

من الأفضل دائمًا تناول لوح جرانولا محلي الصنع أو صنع وعاء من الجرانولا مع الفواكه المضافة وكميات محدودة من المكسرات والبذور المفرومة.

7. الفواكه المجففة والمعلبة



الفواكه المجففة غنية بالألياف والفيتامينات فحسب ، بل تزيد أيضًا من عدد السعرات الحرارية.