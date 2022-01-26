عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 أطعمة تحتوي على سكريات مخفية أكثر من العادية 

السكر
السكر

 يعاني حوالي 1.9 مليار بالغ حول العالم من السمنة المفرطة بسبب استهلاك الكثير من الأطعمة الغنية بالسكر  هذا يجعلك تشتهي السكر في أي وقت ، خاصة في أوقات التوتر العاطفي 

تعد بعض الأطعمة التي يتم تسويقها على أنها تحتوي على "صفر سكر" أو "صفر سعرات حرارية" أو "قليلة الدسم" غالبًا ما تحتوي على سكريات مخفية أكثر من الأطعمة العادية إليك أبرزها وفقا لموقع stylecraze


1. زبادي قليل الدسم


الزبادي مفيد لصحة أمعائك. يساعد في إنتاج بكتيريا الأمعاء الجيدة ويساعد على تحسين الهضم .
من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن اللبن أو اللبن قليل الدسم أفضل من الحليب كامل الدسم. هذا ليس صحيحا. يحتوي الزبادي قليل الدسم على سكر ونكهة مضافة لجعله مذاقًا جيدًا مثل الزبادي كامل الدسم.

2. صلصة باربيكيو


تستخدم صلصة الباربيكيو عادة في تتبيل اللحوم والخضروات. يمكن أن تحتوي ملعقتان كبيرتان من صلصة الباربكيو على ما يصل إلى 16 جم من السكر المضاف .

 

3. عصائر الفاكهة المعبأة والصودا
 

لا شيء يمكنه التغلب على تناول الفاكهة الكاملة للحصول على جميع العناصر الغذائية. عصائر الفاكهة المعبأة منخفضة في الألياف والمعادن والفيتامينات. علاوة على ذلك ، قد تحتوي على سكر مضاف ونكهات وألوان صناعية.

7 أطعمة غنية بفيتامين سي .. تعرف عليها

نشرة المرأة.. 6 أطعمة خارقة يجب إدخالها لنظامك الغذائي وفي الشتاء.. أسرع رجيم لحرق الدهون خلال أسبوعين


4. الشاي الأخضر


للشاي الأخضر فوائد صحية مذهلة . يمكن لهذا المشروب الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين ومضاد للأكسدة أن يقاوم المرض ويعيد صحتك. اكتسبت العديد من أنواع الشاي الأخضر ذات النكهات شعبية كبيرة بسبب نكهتها الفريدة وطعمها الحلو.


القهوة أيضًا من المشروبات المحببة جدًا ، لكن إضافة السكر والقشدة يمكن أن تجعلها ضارة. استهلك الشاي الأخضر النقي والقهوة السوداء دون إضافة السكر والقشدة.

5. شاي مثلج
 

الشاي المثلج ليس سوى شاي مثلج محلى بالسكر أو أي شراب منكه آخر. يحتوي على سعرات حرارية عالية ويزيد من نسبة السكر ، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الشاي المثلج إلى تكوين حصوات الأوكسالات في الكلى .

إذا كنت من محبي الشاي ، فاختر الشاي العادي واشربه بدون سكر. يمكنك أيضًا تحضير الشاي المثلج في المنزل باستخدام الشاي والليمون والعسل والفواكه والأعشاب عالية الجودة.

6. ألواح جرانولا


الجرانولا أو ألواح الحبوب مصنوعة من الشوفان. لكنها ليست صحية مثل الشوفان العادي. تحتوي هذه الألواح على سكر مضاف مجاني  تحتوي أيضًا على العسل والمكسرات والفواكه المجففة ، والتي يمكن أن تزيد من السعرات الحرارية التي تتناولها.

من الأفضل دائمًا تناول لوح جرانولا محلي الصنع أو صنع وعاء من الجرانولا مع الفواكه المضافة وكميات محدودة من المكسرات والبذور المفرومة.

7. الفواكه المجففة والمعلبة


الفواكه المجففة غنية بالألياف والفيتامينات فحسب ، بل تزيد أيضًا من عدد السعرات الحرارية. 

ترشيحاتنا

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-1-2022

قبل موقعة اليوم بـ أمم إفريقيا.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

طارق شوقي: قرار عقد الامتحان إلكترونيًّا أو ورقيًّا يعود للوزارة وليس للطلاب

نفد وقودها.. مركبة فالكون 9 تستعد للهبوط على سطح القمر

كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك ..أسهل طريقة لإخراج الزكاة

مواعيد مباريات أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر للعاصفة هبة غدًا الأربعاء

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

محافظة القاهرة: لم يصدر قرار نهائي بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات غدا

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

تشييع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

فيديو

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ