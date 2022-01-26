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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد حسن يوجه رسالة لـ لاعبي المنتخب قبل مواجهة كوت ديفوار

أحمد حسن
أحمد حسن

قال أحمد حسن لاعب المنتخب السابق الملقب بـ الصقر، إنه يكمن القلق عندما يكون هناك عدم تواصل بين لاعبي المنتخب الوطنى داخل الملعب. 
وأضاف خلال برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن جزءًا كبيرًا من لعبة كرة القدم هو التوجيه.


ولفت إلى أنه يتمنى أن يكون هناك توجيه للاعبين داخل الملعب من حجازى و الننى و محمد صلاح و محمد الشناوي، أثناء اللعب غدًا أمام كوت ديفوار. 


وأشار إلى أن اللاعبين يجب أن يتحدثوا مع بعض لتقديم الأفضل، ويكون هناك تنظيم داخل الملعب، معلقًا :" لو حد غلط لازم يكون فى توجيه لتقديم الأفضل".


وأوضح أن التعنيف فى المباريات فى بعض الأحوال كان يكون له نتيجة لصالح المنتخب.


وتمنى أن يكون هناك كلام بين لاعبي المنتخب غدًا لتحقيق النتيجة الإيجابية.

 


 

أحمد حسن الصقر المنتخب المنتخب الوطني محمد الشناوي

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