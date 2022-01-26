مواعيد مباريات أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الاربعاء ببطولة أمم إفريقيا منافسات اليوم الأخير من الجولة مرحلة دور الـ16 بالنسخة الـ33 من بطولة أمم إفريقيا 2021 التي تقام بالكاميرون.

مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية

كوت ديفوار X مصر – 6 مساء - beIN Sports HD 2 Max

مالي X غينيا الإستوائية – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max

كما تأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى الدور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، بعد تغلبه على مالاوي اليوم في إطار منافسات دور الـ16 بالبطولة القارية التي تنظمها الكاميرون في نسختها رقم 33.

واستطاع منتخب المغرب أن يهزم مالاوي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي الثلاثاء.

وينتظر منتخب المغرب في دور الثمانية ببطولة الأمم الإفريقية الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار التي ستقام اليوم الأربعاء على أرضية ملعب استاد دوالا.

موعد مباراة المغرب القادمة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وتقام مباراة المغرب المقبلة في دور الـ8 يوم الأحد 30 يناير 2022، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:00 بتوقيت الرباط.