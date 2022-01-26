عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور مبهجة.. بورجو أوزبيرك تستمتع بالثلوج في تركيا

بورجو أوزبيرك
بورجو أوزبيرك

نشرت الممثلة التركية بورجو أوزبيرك صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت بورجو أوزبيرك ، في الصور و هي تستمتع بالثلوج و الاجواء في تركيا ، مما أثارت إعجاب متابعيها.

 

ويعرض للممثلة بورجو أوزبيرك مسلسل عشق منطق انتقام، والذي لاقى نجاحاً كبيراً على مستوى تركيا والوطن العربي المسلسل من بطولة بورجو أوزبيرك، الهان شان، بوراك يوروك وميليسا دونغال.

 

وينتمي إلى فئة الرومانسي الكوميدي وهو  مقتبس من الدراما الكورية المرأة العزباء الماكرة.
 

قصة المسلسل 


سيدة تنفصل عن زوجها بعد أن خسر كل ما يملك، لكن بعد أن تعرف بعد فترة بأنه أصبح مليونيرا تفعل كل ما بوسعها لإغرائه ليتزوجها مرة أخرى.

بورجو أوزبيرك تركيا انستجرام دراما الثلوج صور

موضوعات متعلقة

شام الذهبي تنشر صورة مع والدتها أصالة عبر انستجرام

بإطلالة جذابة.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار عبر انستجرام |شاهد

ريم البارودي: أصبحت أقرأ النفاق في عيون الكثيرين وأبتسم

ليت الشباب يعود يوما.. حورية فرغلي تستعيد ذكرياتها وهي ملكة جمال

من داخل صالون تجميل… نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار.. شاهد

بعد إصابتهما بكورونا…أسما شريف منير وابنتها في أحدث ظهور

بإطلالة ناعمة.. سينتيا خليفة تخطف قلوب متابعيها

بإطلالة ساحرة.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

وزير الري: التغيرات المناخية تهدد الموارد المائية وتتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر|صور

فتاة معلقة بشعرها بالقطار..خدعة مذهلة من روسية تثير حيرة الجميع.. شاهد

كلمة واحدة طلب مبارك تعديلها في خطاب التنحي.. ياسر رزق يكشف |فيديو

الكشف عن أسباب اختلاف تأثر الأشخاص بفيروس كورونا

بعد تحذير المرور قائدي المركبات.. غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق تصل 1500 جنيه

بعد قرار وقف إنتاجها.. تاريخ "فولكس فاجن باسات" |فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر للعاصفة هبة غدًا الأربعاء

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

الرئيس السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.. اليوم

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

تشييع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

فيديو

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ