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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل المباراة.. سيف زاهر يدعم منتخب مصر أمام كوت ديفوار

سيف زاهر
سيف زاهر

حرص الإعلامي سيف زاهر، على دعم منتخب مصر قبل المواجهة أمام كوت ديفوار في بطولة كأس أمم أفريقيا، في المباراة التي تجمعهما اليوم.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الشخصي “تويتر”، “يا رب النصر لمصر”.

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وأعلن كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة كوت ديفوار بدور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية .

وجاء تشكيل منتخب مصر كالأتى :

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : عمر كمال ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وأحمد أبو الفتوح .

خط الوسط : حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني .

خط الهجوم : عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد .

وأكد كيروش ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه خلال جلسة مطولة معهم اليوم في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم أمام كوت ديفوار ، مشيرا إلى أن اللقاء يتطلب المزيد من الجهد والتركيز الكامل من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو الأدوار المقبلة .

وحرص كيروش على عقد جلسة بالفيديو مع اللاعبين لمشاهدة عدد من مباريات منتخب كوت ديفوار والوقوف على نقاط القوة  والضعف من أجل تحقيق الفوز .

وتعهد اللاعبون أمام المدير الفني ببذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة كوت ديفوار اليوم من أجل الفوز والسير بخطى ثابتة نحو الأدوار المقبلة وإسعاد المصريين .

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