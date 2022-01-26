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حوادث

رئيس الرقابة الإدارية: المشاركة بمعرض الكتاب لمكافحة الفساد والتوعية بمخاطره

الوزير حسن عبد الشافي
الوزير حسن عبد الشافي احمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية

أكد الوزير حسن عبد الشافي احمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية حرص الهيئة على المشاركة في فعاليات الدورة الـ53  من معرض القاهرة الدولي للكتاب التى تعد المشاركة الأولي للهيئة بالمعرض وتأتى في إطار استهداف الهيئة تعظيم ثقافة منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره ونشر قيم النزاهة والشفافية والوصول إلى جميع شرائح المجتمع كونهُ شريكا بوعيه وتحركه الإيجابي في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.

واستطرد رئيس هيئة الرقابة الإدارية مؤكدا أن مشاركة الهيئة بمعرض الكتاب لا تتوقف عند عرض ما تحقق من إنجاز في مجال مكافحة الفساد ومنعه ،بل تمتد إلى فتح نقاش حول هذا الملف مع رواد المعرض من خلال ندوتين تنظمهما الأكاديمة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة ، كما أكد اهتمام الهيئة بالتواصل الفعال مع المجتمع حيث يجري جناح الهيئة استقصاء رأي للاسترشاد برأي المشاركين بالمعرض في جهود مكافحة الفساد وهو ما يساعد في تطوير استراتيجيات مكافحته ومنعه.

جاءت تصريحات الوزير على هامش انطلاق فعاليات جناح هيئة الرقابة الإدارية في إطار افتتاح الدورة الـ53  من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الرقابة الإدارية الدولة المصرية معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب مكافحة الفساد

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